Tan solo restan cuatro partidos para finalizar la primera vuelta en la Liga Endesa y el UCAM Murcia CB tiene en su mano disputar de nuevo una Copa del Rey por méritos deportivos dos años después de la cita de Granada. Sin embargo, se ha topado con la mala suerte de las lesiones en el tramo decisivo antes de alcanzar el ecuador del calendario. Y es que el conjunto universitario buscará certificar el billete que le lleve a Málaga en febrero sin Simon Birgander. El pívot sueco, el jugador más valorado de la ACB hasta ahora, estará de baja cuatro meses por una lesión en el tobillo de la que ayer fue intervenido, mientras que Ludde Hakanson arrastra una dolencia muscular en su pierna derecha que le impidió jugar el miércoles en la Champions y que le hace ser duda hasta última hora mañana ante el Río Breogán (17.00 horas, Movistar +).

El conjunto universitario buscará en Lugo la que sería su novena victoria del curso, lo que le acercaría un poco más a la gran cita copera. No obstante, pese a estos contratiempos, Sito Alonso está tranquilo con las prestaciones ofrecidas hasta ahora por su plantilla y su capacidad de rehacerse ante las complicaciones. «Ya conocemos la dificultad que supone jugar fuera de casa en la Liga Endesa y las situaciones que se nos plantean durante un partido en el que no puedes contar con el respaldo de tus aficionados. Tienes que dar un poco más en diferentes momentos para que no se vayan en el marcador, para no entrar en la frustración y saber que el partido tiene que ser largo. En esos cuarenta minutos habrán vaivenes, que tenemos que manejar mentalmente bien», expresó ayer Sito Alonso ante los medios de comunicación y añadió que «estoy tranquilo porque el grupo está compitiendo siempre fuera de casa, solo hacen falta cosas que no dependen de nosotros, como el acierto. Pero debemos mantener una mentalidad defensiva a un nivel muy alto, porque para ganar en Lugo hay que defender mucho más que en otras pistas».

Será el primer partido en la Liga Endesa en el que no pueda contar con Simon Birgander, ya que el pasado miércoles, en la Basketball Champions League, fueron Diagne y Sakho los que se repartieron los minutos del sueco en la victoria ante el Derthona Basket, mientras que la presencia de Hakanson es una incógnita. «No tengo mucha idea, se le va a realizar una prueba. Si está para jugar me parece muy bien, y si no lo está también. De momento yo no cuento con él si no trabaja en pista en estos dos últimos entrenamientos, así que ya veremos su evolución. Pero si no está al 70% del nivel que requiere el equipo no jugará», indicó.

Por otro lado, una de las novedades en la convocatoria será la del pívot Marko Todorovic. El jugador montenegrino, quien fue presentado ayer, llega para paliar la baja de Simon Birgander, pero con el hándicap de necesitar varias semanas para su puesta en el apartado físico. «Es un jugador muy inteligente, y la inteligencia suple muchas veces al apartado físico. Ahora mismo Todorovic no necesita marcarse plazos, sino ir poco a poco ayunando al equipo en lo que necesita», aseveró Sito Alonso antes de afrontar otra semana repleta de partidos, ya que el miércoles viajará el UCAM a Turquía para jugarse el primer puesto de su grupo en Champions y el viernes recibirá al Unicaja en el Palacio. «Hay que pensar en los jugadores que más preparados están para afrontar los partidos. Un equipo es el que está preparado para afrontar cualquier tipo de dificultades falte quien falte», explicó ayer el entrenador universitario.