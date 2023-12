Dijo Pablo Alfaro en su presentación como entrenador del Real Murcia que la reacción debía ser rápida, que no había tiempo que perder. Pero más de un mes después, los granas no solo no han mejorado sus resultados, sino que han empeorado su clasificación. Solo lleva el maño cinco partidos como técnico murcianista, cinco partidos de los que solo ha ganado uno, el de Huelva, y en los que ha sumado cinco puntos en total, saliendo a punto por encuentro.

La media de Alfaro, en su primer mes como preparador grana, es peor a la de Gustavo Munúa, que lideró once jornadas a la plantilla murciana. En ese periodo, en el que el uruguayo fue muy cuestionado, se consiguieron un total de 17 puntos, gracias sobre todo a las cuatro victorias, tres consecutivas, conquistadas en octubre. Mientras que la media de Munúa era de 1,54 puntos por partido, cifra insuficiente para una plantilla confeccionada a golpe de talonario y con el objetivo de luchar por el primer puesto, la de Alfaro es todavía mucho más baja, quedándose en un punto por encuentro. De momento, a falta de un partido para cerrar el 2023 y cuando solo restan tres encuentros para acabar la primera vuelta, el cambio de entrenador no ha dado resultado y eso lo está pagando el Real Murcia en la clasificación, donde los granas han ido cayendo posiciones y alejándose de los puestos de privilegio. Si tras el último partido de Munúa -jornada 11-, el play off estaba a dos puntos del quinto clasificado y a once del líder; actualmente, cuando ya se han disputado 16 jornadas, los granas están a cinco de la fase de ascenso, descartándose ya por la lucha de las dos primeras posiciones. Tanto el Castellón, líder y que recibirá al Real Murcia este domingo, y el Ibiza, segundo, cuentan con 37, quince más que los de Alfaro. Córdoba y Málaga aparecen tercero y cuarto con 32 cada uno. Solo una victoria Cinco partidos ha dirigido ya Munúa al Real Murcia, pero solo ha logrado una victoria. La conseguida por la mínima en el campo del Recreativo de Huelva. Un gol de Pedro León estrenaba el casillero de triunfos del entrenador maño. Si alguien pensaba que una vez rota la mala racha, el Real Murcia se convertiría en un equipo más fiable en cuanto a resultados se equivocaba, porque hace una semana, no se dio continuidad a lo logrado en el Nuevo Colombino. Llegaba el Antequera a Nueva Condomina y de nuevo se cumplió la lógica. Los puntos fueron para el equipo visitante. Los granas caían por 1-3, sumando su cuarta derrota en casa y alargando la racha sin triunfos como local -el último fue ante el Linares el 28 de octubre, con Munúa en el banquillo-. De los tres encuentros que ha dirigido Alfaro en Nueva Condomina, ninguno ha acabado con victoria. Debutó con la visita del Madrid Castilla, choque que acabó con 0-0 en el marcador, luego, el 26 de noviembre, el Málaga destrozaría a los murcianistas con un 1-4 que vació las gradas del estadio murciano media hora antes de llegar al minuto 90. Y frente al Antequera se sumó otra decepción. Un reto complicado Para volver a Nueva Condomina habrá que esperar al comienzo del 2024, pero antes el Real Murcia tiene un reto más que complicado fuera de su estadio. Se enfrentarán este domingo al Castellón en Castalia, uno de los peores escenarios para intentar cerrar el año con victoria. Los orelluts, líderes del Grupo II de Primera RFEF, no han cedido ni un solo punto en esta campaña en su campo. Han ganado los ocho partidos que han disputado, anotando un total de 26 goles y encajando solo 7. Las entradas para el duelo de Castalia ya a la venta por 18 euros Los aficionados del Real Murcia que quieran estar este domingo en Castalia para presenciar el choque que los granas jugarán frente al líder Castellón ya pueden conseguir sus entradas en el estadio Nueva Condomina. El club murcianista informaba en su página web que se podrán adquirir en la tienda y que el precio será de dieciocho euros. «Se podrá retirar 1 entrada por abonado/persona y solo se podrá pagar en efectivo», añaden en la nota. El horario de la tienda del estadio es de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los que no organizarán desplazamiento serán los de la Federación de Peñas del Real Murcia. Atendiendo lo que decidieron en Asamblea, no habrá autobús para los peñistas al superar la entrada el precio de 15 euros. Informan en la nota que el lunes se intentó llegar a un acuerdo entre los clubes, para fijar un precio de 15 euros que valiese tanto para el choque de Castalia como para el de la segunda vuelta en Nueva Condomina, pero finalmente no se consiguió. Así, la FEPEMUR no sacará autobús. Los que deseeen viajar deberán hacerlo por su cuenta y en sus coches particulares.