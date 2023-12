Un día después de anunciar el empresario Mariano Albaladejo que será candidato a la presidencia de las elecciones a la Federación Murciana que se celebrarán en 2024, José Miguel Monje Carrillo, el actual máximo mandatario, confirmó ayer en Cartagena que se presentará a la reelección un mandato más. «Yo me voy a presentar», dijo tajantemente ante el primer proceso con dos candidatos en la historia del fútbol regional.

A Monje Carrillo no le pilló por sorpresa la decisión de su actual vicepresidente. «Hace unos días ya me manifestó que se iba a presentar a las elecciones», dijo, para desvelar también que no han podido hablar últimamente «porque he estado fuera y ahora me tengo que ir con la selección de fútbol sala. La semana que viene tomaremos un café», concretó.

Monje Carrilo, en cualquier caso, espera que ahora Albaladejo dé el paso de dimitir como vicepresidente: «Lo normal sería que él dimitiese porque ostenta un cargo de confianza y, lo normal, si él ha decidido presentarse a las elecciones, es que dimita, algo que no ha hecho todavía», declaró.

El actual presidente aclaró que aún no sabe cuándo se podrán convocar las elecciones porque las federaciones están pendiente de una orden ministerial donde se establecerá el nuevo formato electoral: «Lo normal es que primero se celebren las de la Federación Española y después las territoriales para que no se solapen en el tiempo», explicó.