Al UCAM Murcia CB le han llegado los primeros problemas de la temporada en forma de lesiones en tromba. Y la primera ola le ha dado donde más le duele, puesto que ha perdido para los próximos cuatro meses a su jugador más determinante, a nivel estadístico, el pívot Simon Birgander. Aunque en principio las estimaciones fueron que estaría alejado de las pistas unas siete semanas por la lesión que sufrió el domingo en el partido ante el Valencia Basket, los servicios médicos del club anunciaron ayer que el jugador tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de un esguince de grado 2-3 en el tobillo derecho con edema óseo.

Por tanto, hasta mediados de abril no podrá contar Sito Alonso con un jugador que se había convertido en capital en su sistema. Para cubrir su ausencia, el club llegó a un acuerdo a última hora de ayer noche con Marko Todorovic, un viejo conocido de Sito Alonso, al que tuvo en el Bilbao Basket en la temporada 2014-2015. El montenegrino de 2,08 metros de estatura y 31 años de edad estaba jugando en la liga china con el equipo Ningbo Rockets de un país al que llegó a finales de 2021 procedente del Real Betis, su último club en España. Formado en la cantera del Joventut -es considerado cupo de formación-, debutó en ACB con la Penya para firmar posteriormente por el FC Barcelona, donde estuvo dos campañas. En 2014 fue cedido al Bilbao, donde brilló para marcharse al Khimki ruso y regresar a España en 2018 para volver a formar parte del Joventut. Posteriormente tuvo su primera experiencia en el baloncesto chino con el Tianjin Pioneers, para volver a España con el Betis, donde solo estuvo unos meses antes de fichar por el Beijing Royal.

El jugador de Podgorica se incorporará en los próximos días con el objetivo de estar el domingo en la pista del Río Breogán, pero no estará esta noche en el trascendental partido contra el Derthona Tortona italiano (20:30 horas, Popular Televisión) en la Basketball Champions League, al que debe vencer el UCAM Murcia por cinco puntos para hacerse con el liderato del grupo H y evitar un play off en enero. Tampoco estará en este partido el base Ludde Hakanson, quien al menos se perderá los dos partidos de esta semana por una elongación muscular en el vasto interno de la pierna derecha -se estima que podría reaparecer el viernes 22 ante el Unicaja Málaga-. Por tanto, también se perdería el choque del domingo en Lugo y el del miércoles próximo en Turquía ante el Tofas Bursa.

Cuatro partidos en diez días para los universitarios con mucho en juego. «Tenemos que dar un paso adelante todos. Es cierto que no perdemos a un jugador normal, perdemos al mejor de la Liga Endesa a nivel estadístico. Cuando te pasa eso te puedes poner a llorar y decir que se nos ha lesionado Birgander, pero lo que vamos a hacer es dar un paso adelante todos para que cuando vuelva nos aporte», dijo ayer Alejandro Gómez tratando de levantar el ánimo de todos en el club. Y ese mensaje es también el que ha transmitido a su plantilla un Sito Alonso que hoy dará más juego a un Arturs Kurucs que en su estreno en el partido ante el Valencia Basket solo disputó los últimos segundos. Y aunque la idea inicial del preparador era utilizar al letón en el puesto de escolta, la ausencia de Hakanson puede variar sus planes. El jugador que llegó la semana pasada explicó ayer en su presentación oficial que «puedo anotar rápido» y que le gusta «el estilo de juego de Sito y de Murcia porque es pelear mucho y enseñar el carácter, no rendirse. Puedo dar mucha energía en defensa y creo que puedo encajar muy bien», señaló. Arturs Kurucs se ve preparado para ayudar tanto en la posición de base como de escolta: «Antes de venir aquí Sito me preguntó y le dije que soy más efectivo de dos, pero que también puedo jugar de uno. Ahora, con las lesiones, tengo que estar preparado para ayudar en las dos posiciones», admitió un jugador que tendrá ahora la oportunidad de jugar con su hermano Rodions, quien está negociando su renovación hasta 2026 con el club universitario.

El Derthona Tortona, sin Mike Daum y en un bache de resultados

El UCAM Murcia CB tiene que aislarse esta noche de los problemas derivados por las lesiones y centrarse en un partido clave ante el Derthona Tortona italiano, líder del grupo H de la Basketball Champions League, al que debe ganar por al menos cinco puntos para arrebatarle la primera plaza a una jornada para el final de la fase de grupos. Frente al conjunto del Piemonte, en la jornada inaugural, los universitarios sufrieron su única derrota europea este curso por 78-74 en un mal encuentro de los jugadores de Sito Alonso, que tropezaron con un rival liderado por el base Chris Dowe y el escolta Regin Obasohan. Más gris estuvo Mike Daum, un pívot estadounidense que sí brilló con luz propia en los italianos. De hecho, hace tres semanas se lo llevó un equipo de Euroliga, el Anadolu Efes, que abonó su cláusula de salida. Daum promedió 14,1 puntos y 7,1 rebotes en la liga italiana, y 12 puntos y 6,7 rebotes en la Champions, por lo que su ausencia la está acusando el Derthona.

Con esa sensible baja y después de dos derrotas consecutivas en la Serie A italiana -en la actualidad está fuera de los puestos de play off- llega esta noche a Murcia el plantel que dirige Marco Ramondino, que se ha hecho con los servicios del francés Amine Noua, ex del ASVEL y del MoraBanc Andorra y que inició la temporada en el Hapoel Holon israelí, que en su estreno anotó 17 puntos en 24 minutos y capturó 6 rebotes. Pero desde la marcha de Daum, el Derthona solo ha logrado una victoria, en Champions ante el Tofas Bursa, y ha sufrido dos derrotas en liga, contra la Virtus Bolonia y el Pistoia el pasado fin de semana.

Al margen de Chris Dowe y Amine Noua, el UCAM Murcia deberá tener mucho cuidado hoy con Kyle Weems, alero estadounidense que promedia 12,5 puntos, 5 rebotes y 2,1 asistencias. El escolta italiano Tommaso Baldasso y el pívot croata Leon Radosevic también tienen mucho peso en el juego del rival.

Asimismo, el Igokea, que será el rival del Derthona en la última jornada, dijo ayer a sus remotas opciones de seguir en la competición al perder con el Tofas Bursa por 99-65.