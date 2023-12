El Yeclano Deportivo tenía ante el Marbella una oportunidad de oro para demostrar que va en serio a por el ascenso directo, y es que tras el tropiezo del Sevilla Atlético, los de Adrián Hernández podrían recortar puntos en la lucha por el liderato, algo que no dejaron escapar, aunque para ello tuvieran que remontar ante el conjunto marbellí (1-2).

Pese a dominar el control del juego y ejercer una presión alta para robar el esférico en posiciones ventajosas, al conjunto yeclano le seguía faltando mordiente en los metros finales para adelantarse en el marcador. Y como el fútbol, en ocasiones, no entiende de justicia, la fortuna sonreiría primero a los locales justo antes del descanso. Aitor Puñal culminaba una acción de estrategia tras un tiro libre para aventajar al Marbella y obligar al Yeclano Deportivo a remar en los segundos 45 minutos para sacar algo positivo de su visita a tierras andaluzas.

Adrián Hernández movió el banquillo tras el paso por vestuarios, algo que insufló la energía y frescura necesaria a los suyos para iniciar la remontada. Una frescura personificada en un Javi Pedrosa que en apenas dos minutos sobre el césped, en el primer balón que tocaba el puente tocinero, se sacaba de la manga un misil para igualar el encuentro.

El paso adelante el Yeclano Deportivo se tradujo en un asedio sobre el área local que desembocó en un penalti que Olmedo, con sangre fría, transformó para culminar la remontada y, no sin esfuerzo para amarrar los tres puntos, sumar un nuevo triunfo que permite al Yeclano Deportivo no perder la estela del Sevilla Atlético y seguir peleando por un liderato que no parece imposible.