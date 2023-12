El UCAM Murcia CB se ha quedado a las puertas de la épica en el Palacio de los Deportes al poner contra las cuerdas al Valencia Basket en un partido cargado de altibajos y en el que perdió por el camino por lesión al pívot Simon Birgander y al base Ludde Hakanson (77-85). El conjunto universitario forzó el tiempo extra tras una nefasta entrada al partido, marcada por la pérdida del pívot sueco, y una segunda mitad brillante en la que tan solo faltó ponerse por delante en el marcador tras recortar más de 20 puntos.

No le faltó ni fe ni tesón al equipo de Sito Alonso durante las casi dos horas y media que duró el encuentro. Lo tuvo en su mano en el tercer cuarto, cuando se colocó a un punto (45-46) y también en un último cuarto en el que demostró que tenía una vida extra. Y es que un parcial de 11-2 en los últimos dos minutos del encuentro, que sentenció Sant-Roos con un triple en la última posesión, forzó la prórroga en el Palacio y abrió la esperanza a un UCAM que supo sobrevivir sin su pívot y su base titulares. Sin embargo, Brandon Davies marcó las diferencias en los dos últimos minutos de la prórroga, aprovechando la vulnerabilidad de su rival en esa posisición e inclinando la balanza de lado taronja a pesar del esfuerzo universitario.

Y es que jugadores como el propio Dylan Ennis, el máximo anotador del UCAM con 25 puntos y 6 asistencias, y el principal bastión de la reacción murciana en la segunda parte, acabaron totalmente exhaustos. Encontró el UCAM en la mitad sus magníficas defensas, que le llevaron a poner contra las cuerdas al Valencia Basket de Euroliga pese a sus dificultades. El conjunto univeristario se jugará la primera plaza de su grupo de la Basketball Champions League el próximo miércoles, 20.30 horas, ante el Bertram Derthona en el Palacio.

Primer cuarto

Arrancó desde el principio el UCAM con problemas en ataque. No lograba encontrar la fluidez de anteriores encuentros, ni tampoco el acierto con varios lanzamientos que repelió el aro. Aún así, fue suficente para aguantarle el primer pulso a un Valencia Basket mucho más entonado y que en ocasiones encontraba demasiadas facilidades ante un equipo universitario desconocido en defensa por momentos (7-12). Tuvo que pararlo rápidamente Sito Alonso después de cinco puntos consecutivos de López-Arostegui y una nueva acción en la que Dylan Ennis volvió a toparse con la defensa taronja. Crecieron los problemas nada más regresar a pista, cuando Simon Birgander se retiró muy dolorido del tobillo derecho tras una mala caída mientras peleaba por un balón y los universitarios perdieron a su referente en el juego interior. La ausencia del sueco dejó muy tocado a un UCAM que tuvo que cambiar todo su quinteto para intentar reaccionar al incrementarse la distancia con un parcial de 0-14, pero no hubo forma y el público intentó animar a los suyos (7-20). En el último minuto no cambió el guion, y el Valencia Basket aprovechó el momento para hacer más grande la herida (7-23).

Segundo cuarto

Radovic rompió la mala racha desde el tiro libre de un UCAM dque seguía sin poder anotar una canasta en juego al inicio del segundo cuarto. Intentó cambiar la dinámica durante este periodo, pero fue imposible parar a un Valencia Basket en marcha y con velocidad de crucero. Fue entonces cuando un triple de Caupain ayudó a hacer 'click' en el juego murciano para cargarse de confianza y poder enlazar buenos ataques, pero no fue así. Una rigurosa antideportiva señalada sobre el base, cuando encaraba el aro y había conseguido anotar para sacar el tiro adicional, permitió al Valencia Basket acudir al tiro libre y anotar dos triples consecutivos en sus siguientes posesiones para terminar por dinamitar el partido (12-33). No conseguía el UCAM cambiar su dinámica, con varios intentos fallidos bajo el aro, y el Valencia Basket también perdió en este tramo a López-Arostegui al doblarse el tobillo (12-36). A poco más de cinco minutos para el descanso, Hakanson logró anotar un triple que permitió al UCAM centrarse un poco en su juego aunque todavía debía remontar una distancia de 18 puntos (18-36). Buscó dar un arreón el equipo universitario antes de finalizar la primera mitad, y lo consiguió con una canasta más tiro adicional de Ennis y dos tiros libres de Kurucs que permitió firmar un buen parcial para creer en la remontada (22-36). Empezó a creer tanto el UCAM como el Palacio en poder recortar y encontrar la senda del buen juego, pero el Valencia Basket no daba un solo signo de debilidad anotando desde el triple con Reuvers y atacando la pintura para cerrar la primera parte (26-41).

Tercer cuarto

Un parcial de salida de 5-0 que selló Dylan Ennis con un mate permitió rebajar la distancia a los diez puntos en los dos primeros minutos del tercer cuarto e insufló de confianza al cuadro de Sito Alonso. Fue cuando el Palacio estalló de fe y esperanza con un 'alley oop' de Diagne para poner el 33-41 y provocar el tiempo muerto de Álex Mumbrú. Todas las piezas comenzaron a funcionar. Regresó la mejor versión defensiva de un UCAM que mantuvo a raya al Valencia Basket durante cuatro minutos, dejándolo seco y sin anotar durante todo este tramo, y Ennis, con un triple, dejó el marcador en 38-41 para abrir un partido totalmente diferente. Tuvo opción el cuadro de Sito Alonso de incluso empatar, pero Claver convirtió desde la esquina para mantener al equipo taronja por delante (38-44). El UCAM entró en bonus, lo que le lastró algo en defensa al mandar a su rival al tiro libre con cada falta, pero no fue un impedimento para mantener su línea marcada. Un nuevo triple de Ennis rebajó la distancia hasta los tres puntos, y se sacó una maravillosa asistencia de la chistera para que Kurucs dejase el 45-46. Le faltaba culminar la remontada al UCAM, con varios lanzamientos que repelió el aro que le hubieran puesto por delante, y el equipo taronja aprovechó este momento para tomar algo de oxígeno (45-49). El Valencia Basket supo sacar la cabeza en los últimos minutos y Jones cerró este cuarto (46-53).

Último cuarto

Un triple de Hermannsson complicó la situación para el UCAM en el inicio del último cuarto al devolver de nuevo la renta de diez puntos al marcador (46-56). Una técnica sobre Ennis detuvo el partido durante unos minutos y sirvió para que los universitarios dieran otro pequeño mordisco al marcador, hasta que de nuevo apareció Hermannsson desde fuera para devolver la renta (49-58). El UCAM entró en bonus otra vez demasiado rápido y el ritmo de partido no le beneficiaba, necesitaba correr y buscar canastas en los primeros segundos para encontrar su mejor versión y tener posibilidades. Así lo hizo primero con un triple de Ennis y después con una acción de Radovic bajo el aro, que hizo el 54-59. De nuevo tenía que recortar cinco puntos, y de nuevo el Valencia Basket se distanció todavía más con un triple de Inglis (54-64). Lo paró con tiempo muerto Sito Alonso a falta de cuatro minutos para la conclusión, pero no pudo cambiar la dinámica y el reloj jugaba a favor de un equipo taronja que tiró de oficio para no perder su ventaja (56-68). Aguantaron los visitantes, pero al UCAM le quedaba una bala más en la recámara. Solo así se entiende su juego en los dos últimos minutos. Cuando algunos aficionados comenzaban a marcharse resignados por la posible derrota, los de Sito Alonso firmaron un parcial de 11-2 con un triple de Ennis que dejaba todo abierto a falta de 57 segundos (67-70). El UCAM se sacó de la chistera otra de sus maravillosas defensas, y contó con la posesión en la que consiguió sacar un triple de Sant-Roos que empataba el partido a trece segundos para el final (70-70). Aguantó en la última defensa y el lanzamiento de Jones ni tocó aro a falta de 0.9 segundos para la conclusión. Y el partido se marchó a la prórroga.

Prórroga

La prórroga arrancó con un 0-4 de parcial para el Valencia Basket, pero el UCAM respondió rápidamente con un triple de Kurucs desde la esquina (73-74). Tiró de precipitación el equipo murciano durante algunos momentos, con un triple fallido de Jelínek muy forzado, y el cuadro taronja aprovechó el bonus para acudir al tiro libre con Claver (73-76). Sleva, que en los últimos compases realizaba el rol de pívot, se marchó eliminado por faltas y volvió un Diagne que aprovechar su envergardura en la pintura (75-76). Jelínek no falló en la siguiente posesión del UCAM para empatar de nuevo el partido a falta de dos minutos (77-77) y el equipo murciano tuvo otra opción de ponerse por delante tras otra defensa exitosa. Con Ennis exhausto, los de Sito Alonso no decidieron bien en sus siguientes dos ataques, con una falta de Diagne en ataque y una pérdida de Sant-Roos, que dejaba el camino abierto para el Valencia Basket antes de acudir al tiro libre con Davies (77-79). No falló el pívot taronja, y el triunfo cayó para el lado visitante