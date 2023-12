La Copa del Rey pasa por el Palacio de los Deportes. Dos partidos, ante rivales de primer nivel, le restan en casa, donde está invicto, al UCAM Murcia CB en esta primera vuelta. Y dos triunfos más necesita el plantel de Sito Alonso para volver a hacer historia y estar entre los ocho que jugarán la fase final que se disputará en Málaga el próximo mes de febrero.

El primer rival de este sprint final que pasa por Murcia es el Valencia Basket (17.00 horas, Movistar Deportes 3), que esta semana, con dos triunfos consecutivos en Euroliga que le han metido en puestos de play off, se ha sacudido la crisis. Los de Álex Mumbrú han derrotado al Estrella Roja de Belgrado en casa y al Asvel Villeurbanne en dos grandes partidos con Chris Jones, Brandon Davies y Semi Ojeleye como jugadores más en forma.

Tiene el UCAM Murcia CB un reto mayúsculo, como ya lo tuvo frente al Baskonia o el Barça, los dos rivales de Euroliga que han caído esta campaña en el Palacio. «Nos enfrentamos a un equipo de un nivel tremendo y de un nivel físico muy superior al del resto de equipos de la liga. Vamos a ver si estamos al mismo nivel que ellos. Dependemos de nuestra velocidad, esfuerzo, talento físico, aparte de nuestro talento baloncestístico. Nos va a poner problemas a la hora de sacar ventajas fáciles», ha dicho el técnico del UCAM Murcia, que hoy contará con un jugador más en la rotación, el base escolta letón Arturs Kurucs, hermano del alero Rodions, quien se ha incorporado esta semana para cubrir la marcha de Thad McFadden.

Ante el público del Palacio y antes de jugar el próximo miércoles un partido decisivo en Champions League, los universitarios quieren prolongar esa racha de triunfos en casa y recuperar la buena línea del mes de noviembre después del traspié sufrido en Zaragoza hace una semana, donde pese a no jugar al nivel habitual, el UCAM tuvo la victoria en sus manos.

Mantener la fortaleza en defensa y en el rebote serán básicos ante un rival con un arsenal en el juego interior, donde Dustin Sleva y Simon Birgander tendrán mucho trabajo para frenar a jugadores como Boubacar Touré o Brandon Davies. La trayectoria de los valencianos en Liga Endesa ha estado marcada en las últimas jornadas por los tropiezos. Después de encadenar seis victorias consecutivas, los de Mumbrú entraron en una pequeña crisis, ganando solo dos de los últimos cinco encuentros. La última derrota en casa, frente al Surne Bilbao, tocó el orgullo de una plantilla que se ha levantado esta semana en la Euroliga. Necesita el UCAM Murcia, por tanto, hacer el partido duro, como ya hizo ante el Barça, para desgastar a un rival que ha jugado dos duelos al más alto nivel en los últimos cuatro días.

«Veo a los jugadores capaces de todo. Este es uno de los equipos que he entrenado en mi vida que me da sensación de que es capaz de todo. Ellos mismo creen y no tengo por qué dudar de que va a ser siempre así, sobre todo por la comunión que tiene el equipo con el público», ha dicho Sito Alonso, quien ha vuelto a poner el foco en mantener la comunión entre la grada y el equipo para tener un plus.