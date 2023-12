Nuevo partido del Real Murcia en su estadio, nueva derrota de los granas esta temporada. En esta ocasión fue el Antequera el que se llevó los tres puntos de Nueva Condomina, confirmando que los murcianistas son más un equipo de media tabla que un equipo capacitado para pelera por los puestos de play off. Si alguien pensaba que la victoria en Huelva significaría el resurgir de los de Alfaro, se decepcionó a las primeras de cambio. Este domingo, el Antequera se imponía en el estadio murcianista y lo hacía primero adelantándose en el marcador con un gol del exgrana Loren Burón y posteriormente reaccionando al tanto de Carrillo. Porque en la segunda parte el Real Murcia logró igualar el marcador, pero la alegría no le duró ni un minuto. Fue sacar de puerta y llegar el tanto visitante, un tanto que acabaría siendo decisivo (1-2).

Si el Real Murcia quería ganarse el perdón de sus aficionados, no tardaron los granas ni cuatro minutos en demostrar que están condenados a decepcionar. Cuatro minutos fue el tiempo que necesitó el Antequera para generar la primera ocasión de peligro. No solo eso. En cuatro minutos de partido, la defensa murcianista ya había quedado marcada. Destiny metía un balón que Ale García remataba sin oposición en el segundo palo. Solo Manu García salvó a los suyos de la primera cuchillada en el pecho. Pero de salvador pasó a anti héroe en apenas veinte minutos. Porque igual que el guardameta de Pedrera fue determinante en la primera llegada de los malagueños, en el minuto 24 se 'comió' un disparo lejano de Loren Burón. Porque, como siempre, se cumplió la 'ley del ex'. El exmurcianista, que este verano no fue renovado por el Real Murcia, volvió a Nueva Condomina para cobrarse la venganza.

Gol de Burón, error de Manu García

El gol de Loren Burón desniveló un partido en el que hasta ese momento el Real Murcia había ido perdiendo poco a poco todas las batallas. Sin creación, sintiéndose perdedor en cualquier batalla y fallón las pocas veces que llegó al área malagueña. La envió Rodri Ríos al lateral de la red tras un centro de Pedro León y lo tuvo todo a favor el muleño para nivelar el marcador a la media hora, pero pateó el aire.

A partir de ahí desapareció el Real Murcia. Ya se encargó el Antequera de ir apagando a los granas. Con faltas primero y luego peleando más cada balón dividido, hasta el punto de que en el tramo final de la primera parte se vio a un Real Murcia decepcionante, perdido, sin saber estar en el centro del campo y temblando en defensa.

Pese a que Pedro León intentaba tirar de los suyos, lo hizo con otro balón que remató fuera Rodri Ríos, el Antequera parecía tener totalmente controlado un partido donde la defensa murcianista flaqueaba demasiado. Marc Baró apenas podía detener a Loren Burón y en la otra banda José Ruiz, que regresaba al once, apenas podía con Ale García. Ni la presencia de Rofino, la gran novedad en el once del Real Murcia, ayudaba a dar fiabilidad a una línea que se ponía a temblar cada vez que los visitantes daban un paso al frente.

Las novedades en el once solo llegaban en defensa, porque Alfaro mantuvo el bloque que hace una semana ganaba al Recreativo. Larrea e Imanol aparecían en un centro del campo que apenas fue protagonista en la primera parte, y por bandas repetían Dani Vega y Pedro León. No volvió José Ángel Carrillo, que comenzó en el banquillo mientras que Rodri Ríos y Guarrotxena saltaban de inicio al césped.

Daba igual que el técnico maño apostara por la continuidad, porque en esos primeros cuarenta y cinco minutos no se vio a un Real Murcia cómodo sobre el césped, un Real Murcia que se iba al vestuario por detrás en el marcador y demostrando las dificultades que tiene para sacar puntos en Nueva Condomina.

Ni un minuto duró la alegría

Ni a la afición le estaba gustando lo que veía ni tampoco a Pablo Alfaro. Lo demostró el técnico a la vuelta de vestuarios. Dos cambios realizó el maño antes del comienzo de la segunda parte. Desaparecían del once Dani Vega y José Ruiz, éste último con una tarjeta amarilla que le condicionaba demasiado, y saltaban al campo tanto Carrillo como Santos. No hicieron mucho efecto los cambios en un Real Murcia totalmente apagado, que no era capaz ni de tirar de corazón par meterse en el partido. Con el Antequera siendo protagonista con el balón, nadie esperaba mucho de los locales. Sin embargo, Pedro León encendió la mecha con un centro que Carrillo remataba a gol. Era el minuto 56 cuando el Real Murcia empataba el partido, pero si alguien se ilusionó, apenas tuvo tiempo para creer en una victoria. Y es que, ni un minuto necesitó el Antequera para poner el 1-2 en el marcador.

Sacaron los malagueños de centro y Ale García se encargó en meter un balón con el que Luismi hizo magia. Prácticamente sentó a Rofino para sacarse de la chistera un disparo cruzado ante el que Manu García no pudo hacer nada.

No le quedaba otra al Real Murcia que lanzarse al ataque si quería sacar algo positivo del duelo en Nueva Condomina y para ello Alfaro dio entrada a Carlos Rojas, que ocupaba el puesto dejado por Guarrotxena. En joven extremo grana fue protagonista de la siguiente acción de peligro, una acción iniciada por Pablo Larrea y que acabó el futbolista sub-23 con un disparo que se estrellaba en el cuerpo del meta visitante.

Por fin se veía un Murcia vertical, pero un Real Murcia que se limitó a sí mismo cayendo en constantes fueras de juego, lo que anulaba prácticamente sus opciones de ataque.

El Antequera ya no era el equipo fuerte de la primera parte. Ante la duda de los visitantes, que se veían por delante en el marcador pero con veinte minutos por delante para aguantar, el Real Murcia pudo asentarse mejor en el terreno de juego, y aunque no había claridad en ataque, la calidad de algunos futbolistas permitía apretar a los malagueños. Así fue en el 74, cuando los murcianos disfrutaron de una de las mejores ocasiones del partido. Carrillo le metía a Rodri Ríos un balón que era un regalo, pero el pichichi grana no fue el 'killer' de siempre. Su remate era salvado con facilidad por Eric Puerto.

Expulsión de Lautaro

No pudo el Real Murcia tener la energía necesaria para salvar aunque fuera un empate. Miraron más arriba, acorralaron al Antequera en ese tramo final, pero las pocas veces que consiguieron claridad, fueron cayendo una y otra vez en fuera de juego. La tuvo incluso en el último minuto. Una falta de Lautaro que costó la expulsión al jugador visitante. Ponía Pedro León el balón al área. Subió incluso Manu García. Pero nadie pudo rematar un balón que acabó perdiéndose por el lateral. Hubo incluso tiempo para un córner a favor que acabó en las manos del portero.

Al final nueva derrota en el estadio murcianista de un Real Murcia para el que ganar es un espejismo. Porque su realidad en este Grupo II de Primera RFEF no es otra que empatar y perder.