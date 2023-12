Hablaba Pablo Alfaro el viernes de Pedro León. Decía el técnico que tenía que volver a ser importante el muleño. Que tenía que apretar más a sus compañeros en el vestuario. Pues este domingo, el capitán del Real Murcia ha vuelto a aparecer en el momento más complicado para acudir al rescate de los suyos. No lo ha hecho gritando o apretando a sus compañeros, lo ha hecho dentro del terreno de juego con un gol que daba la victoria a los granas en su duelo en el Nuevo Colombino contra el Recreativo de Huelva.

Cuando el partido estaba atascado, cuando los murcianistas eran incapaces de encontrar el camino del área contraria, cuando las ocasiones no llegaban como siempre, Pedro León aprovechó un balón en la frontal para sacarse un disparo cruzado ante el que no pudo hacer nada el meta Rubén Gálvez. En el primer disparo entre los tres palos del Real Murcia, el muleño adelantaba a los suyos para dar una tranquilidad que no había existido hasta ese minuto 32. Un gol que al final valdría tres puntos que dan un poco de oxígeno.

Porque hubo un Real Murcia antes del gol de Pedro León y un Real Murcia en esos últimos diez minutos de la primera parte. Mientras que en la media hora inicial se vio a un conjunto grana más preocupado por mantener la compostura, una de las prioridades de Alfaro, después de subir el 0-1 al marcador, los murcianistas empezaron a poner en aprietos a los onubenses, que fueron salvándose gracias a las intervenciones de Rubén Gálvez. La tuvo de nuevo el capitán murciano, pero en esta ocasión no estuvo fino en el golpeo; se probó Dani Vega con un disparo al que reaccionó bien el meta local y luego, el dueño de la portería onubense estuvo muy rápido para cerrar todas las salidas a Rodri Ríos.

Se vio al mejor Real Murcia de Alfaro en esos diez últimos minutos de la primera parte, un Real Murcia que había saltado al terreno de juego con importantes novedades, y es que de nuevo los problemas físicos complicaban la alineación. Aparecía Alberto González en la banda derecha, donde Santos era baja y donde José Ruiz no estaba recuperado al 100%; Andrés López volvía al centro de la zaga, acompañado por Marcos Mauro; y Marc Baró, una vez cumplido su partido de sanción, recuperaba su puesto en la izquierda.

Vistos los antecedentes, la defensa elegida por Alfaro daba más que miedo incluso antes de que el balón echase a rodar. La otra novedad estaba en el centro del campo, donde por fin Pablo Larrea era titular. El madrileño, que saltaba de inicio por primera vez, acompañaba a Imanol, siendo Dani Vega y Pedro León los extremos. Sin Carrillo, sancionado, Rodri Ríos y Guarrtoxena eran los hombres más adelantados.

Una primera parte de dos caras

No pudo ser más trabado el inicio del encuentro. Continuas faltas, de un lado y de otro, hacían imposible ver algo de juego en el césped del Nuevo Colombino. El centro del campo grana, de nuevo muy batallador, no encontraba la verticalidad, y las pocas llegadas eran protagonizadas por los hombres de Abel Gómez, que iban generando córners y algún que otro tímido remate sin peligro.

Ni unos ni otros merecían más, pero era el Recreativo el que parecía tener las ideas más claras, porque el Real Murcia con el balón en los pies era totalmente plano. Encontrar a Vega o Pedro León parecía imposible, lo que obligaba a Ríos a bajar muy abajo para poder tocar algo de balón.

Sin embargo, pasada la media hora, cambió todo gracias al gol de Pedro León. El tanto del muleño sentó bien a los granas, que empezaron a sentirse cómodos en el terreno de juego y a encontrar espacios. Lo malo es que, pese a que las ocasiones llegaron, el marcador no se movió, y un 0-1 parecía una renta demasiado escasa para un Real Murcia acostumbrado a venirse abajo en las segundas partes.

Los granas supieron jugar en otro fútbol

La versión vistosa y vertical del Real Murcia se acabó pronto. Fue empezar la segunda parte y apostar de nuevo por el orden, sin embargo a la vez que el centro del campo perdía fortaleza, el Recreativo iba ganando metros y encerrando a los granas. La suerte de los visitantes estaba en la poca mordiente de los de Abel Gómez, que muy pocas veces decidieron bien en las inmediaciones del área.

Con centros laterales que no hacían sufrir a los granas y con errores en los últimos pases, el Recreativo se desesperaba y el Real Murcia iba ganando minutos para asegurarse un triunfo vital.

Intentó Alfaro revitalizar a los suyos con la entrada primero de Tomás Pina, que ocupó el puesto de Larrea, y posteriormente eligiendo a Rojas para sustituir a Pedro León. Además, Rofino volvía tras su lesión en lugar de Andrés López.

Nueva lesión de Marcos Mauro

Quedaba demasiado tiempo y el Real Murcia estaba más preocupado por aguantar que por ir a por una victoria mayor. Acumulaban tarjetas, lo que tampoco ayudaba, y Marcos Mauro se lesionaba por enésima vez. Tenía que saltar José Ruiz al terreno de juego para susturir al argentino.

Se veía a un Murcia un poco perdido en el centro del campoo, con dificultades para tener un poco de control en un momento en el que el juego era un poco desquiciado. Todo era sobrevivir como fuera. Y las pérdidas de tiempo ayudaban a que el Recreativo no tuviera continuidad y que en el tramo final se perdiera completamente, para suerte de los murcianistas, que rozaban con los dedos la primera victoria de la 'era Alfaro'.

Casi sorprende Guarrotxena con un latigazo a Gálvez en uno de los pocos intentos entre los tres palos del Real Murcia en la segunda parte. Había pasado ya el minuto 80. Y en el córner siguiente, Iturraspe aparecía para despejar casi debajo de los palos.

Hasta ocho minutos añadía el colegiado, ocho minutos que el Real Murcia supo llevar a su terreno, impidiendo prácticamente que el Recreativo generase peligro.

Al final, el gol de Pedro León en el minuto 32 valía tres puntos, tres puntos que reactivan a un Real Murcia que encadenaba cuatro jornadas sin ganar y que llegaba de encajar un duro 1-4 frente al Málaga. Además, la victoria en Huelva debe impulsar a los granas de cara a los duelos contra el Antequera y el Castellón, los dos últimos choques de este año 2023.