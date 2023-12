Después de tres partidos en el banquillo del Real Murcia, Pablo Alfaro no consigue revertir la situación de los granas en la liga. De hecho, con el maño todavía no saben lo que es ganar y el pasado fin de semana encajaron una dura derrota frente al Málaga. Tras ese 1-4, el técnico murcianista decía que ha sido una semana «dolorosa a nivel mental», pero también añade que si «ese resultado no hiciera daño, no tendría sentido». Eso sí, el equipo ya tiene la mente en el partido de mañana en Huelva, y para ese encuentro es necesario que aparezca una mejoría.

Decía ayer Pablo Alfaro que «hay que ser consciente de que con lo que se está haciendo, no nos da», dejando claro que se niega a que los jugadores «se queden en la zona de confort». Por ello, para «que se vea una versión mucho mejor» ante el Recreativo, el técnico grana decía que «necesitamos más de todos», hablando de que el objetivo es que en Huelva «se vea a un Real Murcia más reconocible y competitivo». Todo va más lento de lo que se esperaba, y es que Pablo Alfaro recalcó que la preparación física de la plantilla es muy mejorable, y que para conseguir avanzar en ese aspecto se necesita tiempo. Aunque también explicaba que la cabeza y el querer también ayuda, dejando claro que «el que quiera dar un paso al frente tendrá la puerta abierta, mientras que el que no quiera la tendrá cerrada», añadiendo que «la mayoría están en predisposición de hacerlo». Para esta semana, Alfaro recupera a Marc Baró, ausente en el último partido por sanción. Sobre el lateral, uno de los más cuestionados de la plantilla, dijo que «lo veo bien». «Sabe que la jugada que le costó la expulsión no la puede repetir», reiterando que «necesitamos la mejor versión de todos». Para quitar un poco de presión al defensa, también decía que «no hay nadie marcado con una cruz, solo se marcan ellos mismos». Vuelve Baró pero serán baja Isi Gómez, que a principios de semana pasaba por el quirófano tras fracturarse el radio del brazo, y Carrillo, expulsado contra el Málaga. Sobre el primero indicaba que «espero que pueda estar disponible tras el parón navideño», mientras que del delantero indicó que prefiere no pensar en las bajas y centrarse en los disponibles. Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue el de Pedro León. Para Alfaro, el muleño «es demasiado buena gente y le he pedido que tiene que apretar más a sus compañeros, porque si abre la boca, el vestuario le escucha. Queremos que sea importante, ya está alcanzando el tono físico y tiene que darnos mucho. Tiene que ser consciente de que yo le tengo que apretar para que él apriete a sus compañeros».