El Real Murcia quiere recuperarse cuanto antes del nefasto mes de noviembre en el que ha sumado dos puntos de doce posibles, lo que le ha llevado a ocupar el undécimo puesto de la clasificación del grupo II de Primera Federación. Si el conjunto grana busca una Navidad algo más tranquila, sobre todo tras la dolorosa derrota ante el Málaga, debe aprovechar las próximas jornadas para intentar dar un arreón y demostrar que es un equipo confeccionado para pelear por las primeras posiciones antes de que concluya la primera vuelta. Sin embargo, los números para esta primera parada de diciembre no le acompañan, y será otro obstáculo el que deberá superar en el Nuevo Colombino este domingo (16.00 horas, FEF.TV) ante el Recreativo de Huelva.

Y es que, con los datos en la mano, a priori no es el mejor lugar para que el Real Murcia pueda reaccionar, ya que encadena siete visitas a este escenario en las que no ha conseguido sacar la victoria. O lo que es lo mismo, hay que remontarse hasta la temporada 2011-2012, en Segunda División, para encontrar el último triunfo grana en el Nuevo Colombino. En sus duelos en Huelva en la tercera categoría no ha conseguido obtener grandes resultados, tan solo cuatro empates, el último de ellos precisamente en su última visita (0-0) en noviembre de 2019, acompañados por tres derrotas. La más sonada fue la sufrida en la campaña 2016-2017, cuando cayó en la jornada 8 por 3-0 en el Nuevo Colombino. Se da la circunstancia que de esa plantilla se mantiene el lateral José Ruiz, quien regresó este verano al club murcianista para afrontar su tercera etapa en la entidad. En el curso 2018-2019 cayó por 2-0, mientras que en la 2012-2013 también fue derrotado el cuadro grana por 3-2.

Ahora visita el Real Murcia la casa de un Decano dispuesto a recuperar su sitio tras caer en 2021 a la Tercera Federación. El cuadro onubense consiguió ha conseguido regresar a la tercera categoría del fútbol español en un tiempo récord y, de hecho, es uno de los equipos del grupo más sólidos en su estadio. Tan solo el Castellón (21) y el Ibiza (16) han logrado sacar más puntos en casa que el Recreativo, que cuenta con 14 gracias a sus cuatro victorias, dos empates y una sola derrota. También cuentan con catorce el Málaga y el Algeciras.

Liderados desde el banquillo por un viejo conocido en el Real Murcia, como es Abel Gómez, jugador del equipo grana de 2006 a 2008, intentará aprovechar su buena racha, al encadenar cinco jornadas sin perder, ante un Real Murcia que necesita vencer para no descolgarse del tren de cabeza. De hecho, el cuadro onubense se encuentra a cuatro puntos de los granas y tan solo a uno de los puestos de play off. Por lo que sería una gran oportunidad para los de Pablo Alfaro de reponerse de la sequía de resultados positivos de las últimas jornadas.

Será un encuentro también especial para el entrenador aragonés, quien regresa a una plaza que ya conoce tras dirigir al Decano en Segunda División en al temporada 2010-2011 en sus inicios en los banquillos. Sin embargo, tan solo estuvo a los mandos durante ocho jornadas al no acompañar los resultados. Más tarde cogió las riendas del Leganés, donde coincidió con Felipe Moreno, actual presidente del consejo de administración del Real Murcia.