A pesar de ir a remolque durante todo el encuentro, el Hozono Global Jairis no pudo morder a un Casademont Zaragoza que, por momentos, acusó el cansancio de su jornada europea. El exceso de dependencia de Arica Carter y los fallos en el tiro libre en momentos claves evitaron que las murcianas lograran una victoria importante para sus aspiraciones coperas (60-71).

Las locales quisieron poner la directa desde el minuto uno para aprovechar el ‘jet lag’ de las zaragozanas tras disputar competición europea entre semana. Ayuso se guisó una penetración y un triple para situar un 5-0 esperanzador para las ‘chicas de negro’. Pero las visitantes supieron mover del centro de la zona a Diarra y con canastas fáciles de cinco metros o bloqueos y continuación de las exteriores, fueron minando la ventaja local y acrecentando la suya hasta liderar el tanteo durante este primer acto. Solo unos primeros chispazos de Carter permitieron igualar el marcador (15-15) y coger una pequeña ventaja que neutralizó el Zaragoza con Diallo echándose su equipo a las espaldas (18-21).

El inicio del segundo cuarto fue nefasto para las Surís. Entre los últimos minutos del anterior periodo y los instantes iniciales de esta nueva manga, las locales encajaron un parcial de 0-11 (18-26) hasta que se vivió un nuevo ‘Carter time’ que mantuvo en el luminoso a su equipo. Desafortunadamente, todo su bagaje en ataque se lo ‘comían’ las exteriores rivales en la zona local. Hasta que a la fiesta de Carter no se sumó en ataque la nueva incorporación, Chelsea Nelson, y Evans en la zona, el Jairis no le dio un bocado al marcador para estar a un punto de su rival (27-28) en los últimos instantes del segundo cuarto, pero una ‘mandarina’ de Gervasini y un par de buenas acciones de Gulbe, dejaron el periodo en tablas (14-14) y la primera parte para las mañas (32-35).

Gran defensa a Carte

El técnico visitante tomó buena nota de la racha de Carter y le puso defensa de ayudas a la exterior.De esta forma secó su anotación dejándola solamente con un tiro de campo anotado en este tercer periodo. Con Carter maniatada, a las locales las sostenía un buen trabajo en rebote ofensivo y a que a su rival el partido se le estaba haciendo largo por momentos. Era el instante ideal para asestar el mordisco definitivo, pero el Jairis siguió buscando a Carter, que estaba muy bien defendida por las mañas. A las locales le faltó un plan B o tirar de pizarra. Las individualidades provocaron que las de Surís no terminaran por liquidar a su presa cuando la tenían a su merced. Las mañas resistieron y tirando de inteligencia y de la buena dirección de Ortiz, aguantaron con unos guarismos cómodos para seguir manteniendo la diferencia (50-54).

El último cuarto fue una continuación de los anteriores, Jairis tenía a Zaragoza con la yugular sangrante pero no daban el golpe de gracia a un equipo que comenzó a notar los estragos de la jornada europea. Con acciones individuales, las de negro sostenían el marcador de un Zaragoza que jugaba con los tiempos. En ese instante a Carter no le entraba nada (un solo punto entre el tercer y mitad del último cuarto) y el tiro exterior del Jairis no daba garantías de éxito. Solo a base de pelea en el rebote las de Surís seguían en la brecha hasta que se llegó al ser o no ser del partido.

Ese momento clave estuvo en una serie de libres que falló Carter (52-57) y el adicional posterior de Evans tras una gran defensa local (54-57) que hubiera apretado el luminoso. Tras ello, a falta de físico salió la calidad de las mañanas. Mariona Ortiz dio una lección de templanza y distribución de juego en los minutos finales que sirvieron para endosar un 0-9 (54-66) que certificó una derrota que complica las aspiraciones coperas del Jairis.

Ficha técnica

HOZONO GLOBAL JAIRIS: Aina Ayuso (12), Belén Arrojo, Arica Carter (18), Amalia Rembiszewska, Maimouna Diarra (5) -cinco inicial-;Aislinn Konig, Julia Rueda, María Bettencourt (4), Chelsea Nelson (11) y Shate Evas (10).

CASADEMONT ZARAGOZA:Mariona Ortiz (7), Nikayla Pivec (5), Vega Gimeno (2), Leonie Fiebich (3), Myriam Diallo (14) -cinco inicial-;Ainhoa Lacorzana (7), Petra Holesinska (15), Aleksa Gulbe (12), Nerea Hermosa y Serena Geldof (6).

MARCADOR CADA CUARTO:18-21, 32-35 (descanso); 50-54 y 60-71.

ÁRBITROS: Lizana Moreno, Olivares Bernabeu y Martínez Estopiñán.

CANCHA:pabellónFausto Vicent, de Alcantarilla. 1.000 espectadores.