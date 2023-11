El Real Murcia de Pablo Alfaro ya no puede esperar más para lograr su primera victoria con el entrenador maño en el banquillo. Después de dos empates consecutivos, los granas se enfrentan en Nueva Condomina (18.00 horas, FEF TV) a un Málaga que llega en un mal momento y con la obligación de reconducir el rumbo y alejar los fantasmas de la primera crisis deportiva de la temporada. A los malaguistas les toca dejar atrás los últimos malos resultados y volver a dejar claro que los de Pellicer son un equipo capacitado para todo este curso en el Grupo II de Primera RFEF. En la misma situación están los murcianistas, que tienen muchas más urgencias puesto que están a tres puntos de la zona de play off.

Romper la sequía goleadora que se prolonga ya hasta los 399 minutos es el primer reto ante una afición que se va a volcar para este encuentro que vivirá un ambiente de otra categoría superior. Pablo Alfaro recupera efectivos para este duelo, una buena noticia después de varias jornadas con la defensa en precario, aunque su equipo no ha encajado con el zaragozano al mando, pero también de cara a dar más mordiente a su ataque, donde todo apunta a que volverá a formar con dos delanteros, José Ángel Carrillo y Rodri Ríos. Así, solo hay dos bajas en los locales, el lateral José Ruiz y Rofino, mientras que se recuperan Zalaya y Pedro León. Por ello, la más que probable alineación que presentará será la formada por Manu García, Alberto González, Marcos Mauro, Zalaya, Tomás Pina, Imanol, Isi, Guarrotxena, Carrillo y Rodri Ríos. Enfrente estará el conjunto con la mejor defensa del grupo, que solo ha encajado 9 goles en 13 encuentros.

El equipo malagueño, por su parte, afronta un nuevo duro compromiso con el hándicap añadido de tener que sobreponerse al problema de los lesionados. Una semana más llegará con el centro del campo casi en cuadro. Ramón, Juanpe, Luca Sangalli, exjugador del FC Cartagena, y el central Juande siguen al margen y no estarán disponibles para Sergio Pellicer. Tampoco estará el extremo Haitam, lesionado ya para toda la temporada.

Vuelve Dioni en el Málaga

Por suerte para los blanquiazules, parece que lo de Dioni Villalba se ha quedado solo en su susto y va a estar disponible para el choque de hoy. Pese a entrenar a menor ritmo tras recibir un golpe en el muslo el jueves, el atacante viajó con el resto de la expedición y podrá tener minutos, aunque la duda está en si podrá jugar de inicio. El Málaga necesita que Dioni y Roberto recuperen su olfato goleador para ayudar al equipo a volver a sumar de tres, la misma situación que vive el Real Murcia, en su caso con Carrillo y Rodri Ríos. Con ello, la posible alineación de los visitantes será la formada por Alfonso Herrero; Jokin Gabilondo, Nélson Monte, Einar Galilea, Víctor García; Genaro, Manu Molina, Larrubia, Kevin; Dioni y Roberto.

Tres empates, ante Barakaldo, Córdoba e Ibiza, y una derrota, la pasada jornada contra el Alcoyano en La Rosaleda, es la racha que ha llegado a los malagueños a vivir un momento de dudas. Frente a los alicantinos sufrieron la segunda derrota de la temporada. La primera databa de la jornada inicial, frente al CD Castellón. Después encadenó el equipo cinco triunfos consecutivos, para a partir de ahí, solo ganar en casa al Melilla y a domicilio al Antequera. Una plantilla construida a base de talonario, como la del Real Murcia, no está en la situación clasificatoria que se esperaba en estos momentos. Después del descenso, llegaron al club jugadores con experiencia en categorías superiores, como el meta Herrero (ex Mirandés), el lateral Víctor, quien estuvo en la 2017-2018 en el UCAM Murcia, el ex del Almería Nélson Monte, el ya veterano delantero Dioni o el centrocampista Manu Molina, ex del Ibiza y Zaragoza, entre otros, que solo ha sido titular en tres ocasiones. El Málaga es tercero a nueve puntos del Castellón y a cuatro del Ibiza.

El Real Murcia espera hoy una respuesta masiva de su afición y confía incluso en alcanzar los 30.000 espectadores en las gradas. El Málaga no estará solo porque han adquirido su entrada 400 aficionados.