La clasificación no dará respiro al Real Murcia de Pablo Alfaro en el cierre del 2023. Tampoco lo hará el calendario, con hasta cuatro partidos ante rivales directos por el play off antes del parón navideño. Será la particular ‘cuesta de enero’ de los granas, un equipo grana que, si las cosas le empiezan a salir bien, tendrá la oportunidad de recortar distancias y meterse directamente en la batalla por el ascenso, pero también un equipo grana que, si no es capaz de empezar a sumar de tres en tres, podrá descarrilar casi definitivamente.

Sabe Alfaro que lo que menos tiene es tiempo. Lo dijo en su rueda de prensa de presentación. Lo vivió en su debut, donde el empate ante el Castilla fue otro paso atrás. Y se repetirá este domingo en la visita al campo del Intercity. Después de tantas balas agotadas con Munúa, el Real Murcia afronta el tramo más difícil de esta primera vuelta con la obligación de firmar un sobresaliente. Y ese sobresaliente deberá empezar con ganar mañana a los alicantinos, que se han instalado en el play off gracias a su gran momento de forma. Un rival en plena forma El conjunto entrenado por Sandroni, que no pierde desde el 23 de septiembre y que no han saben lo que es ser derrotados en su estadio esta campaña, lleva además tres victorias consecutivas. Ganaron a domicilio contra el Ibiza y el Algeciras, y se impusieron ante su público frente al Algeciras. Ahora mismo el Intercity cuenta con 21 puntos, tres más que el Real Murcia, de ahí que mañana sábado, los de Alfaro estén ante la primera oportunidad para reducir su desventaja con el play off. Un mes de vértigo Este partido en el Antonio Solana abrirá un mes de vértigo para los murcianistas, y es que antes del parón navideño los de Alfaro también tendrán que verse las caras con el Málaga, tercer clasificado; el Antequera, cuarto; y el Castellón, actual líder destacado del Grupo II. Solo el Recreativo, al que tocará visitar el 3 de septiembre, está fuera de la zona de privilegio. Volverá el Real Murcia a Nueva Condomina el domingo 26 de noviembre para afrontar uno de los choques más atractivos de esta campaña. Visitará el Málaga el estadio grana a las seis tarde. Los malagueños, que solo han perdido un partido en lo que va de curso, son terceros con 25 puntos. El 3 de diciembre tocará viajar a Huelva para jugar en el Colombino ante el Recreativo de Huelva. El Decano será el rival más ‘débil’ de los granas en este mes, y es que ahora mismo son undécimos con 16 puntos, aunque tienen un partido pendiente con el Alcoyano, partido que curiosamente se jugará el miércoles previo al enfrentamiento contra el Real Murcia. Abrirán los murcianos el mes de diciembre en Huelva y lo continuarán en Nueva Condomina ante el Antequera, equipo revelación de este primer tercio del campeonato. El conjunto recién ascendido de Segunda RFEF se ha afianzado en el play off. Ahora mismo es cuarto con 21 puntos -ha ganado seis partidos, ha empatado tres y ha perdido otros tres-. Es el tercer mejor visitante, sumando 13 puntos. Y para cerrar 2023 tocará el plato fuerte. El Real Murcia tendrá que visitar Castalia para medirse al líder Castellón. Los orelluts cuentan ya con 31 puntos, trece más que los murcianistas, por lo que, de mantenerse o aumentarse las distancias llegados a esa fecha, caer en Castalia podría dejar casi descartada la lucha por el liderato pese a que hay una segunda vuelta todavía por delante.