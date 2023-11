La temporada 2023 de Pedro Acosta está siendo espectacular. Ha subido al podio en 14 de los 18 grandes premios. Es decir, un 78% de efectividad. Acumula ya siete victorias y su peor resultado, al margen de esa caída que sufrió en Francia, ha sido un duodécimo en la segunda carrera del año, en Argentina. En el resto, salvo en Cataluña y Australia, ha estado en el cajón. El año de ‘El Tiburón’ ha sido hasta el momento así:

Gran Premio de Portugal. Entrenamientos: 3º. Carrera: 1º.

Pedro Acosta ya demostró en la segunda parte de la temporada pasada que era uno de los pilotos más rápidos de Moto2. Ganó tres grandes premios y mejoró ostensiblemente su talón de Aquiles, los entrenamientos. En Portimao, en un circuito que parece una montaña rusa por sus constantes subidas y bajadas, volvió a sacar a pasear su bandera después de una carrera memorable que se adjudicó para ponese al frente del Mundia.

Gran Premio de Argentina. Entrenamientos: 5º. Carrera: 12º.

El italiano Tony Arbolino (Kalex) se adjudicó la victoria en Argentina y le arrebató el liderato a Pedro Acosta, que sólo pudo ser duodécimo en una carrera marcada por la lluvia.

Gran Premio de Las Américas. Entrenamientos: 2º. Carrera: 1º.

Terminó un poco cabizbajo Pedro Acosta en Argentina por su mal resultado bajo la lluvia, pero en Austin, con una carrera inteligente donde con un adelantamiento a nueve curvas del final se deshizo de Tony Arbolino, se hizo con el triunfo.

Gran Premio de España. Entrenamientos: 2º. Carrera: 2º.

El ‘nuevo’ Pedro Acosta, más maduro y calculador, no se dejó llevar por el ambiente de gala que se vivió en el Gran Premio de España para hacerse con un segundo puesto que le devolvió el liderato.

Gran Premio de Francia. Entrenamientos: 5º.Carrera: caída.

El único ’cero’ del año llegó en Le Mans, donde ganó Tony Arbolino, que adquirió una renta de 25 puntos en la clasificación. «Quiero disculparme con el equipo porque creo que en la carrera al menos podríamos haber estado en el podio», dijo con humildad.

Gran Premio de Italia. Entrenamientos: 2º. Carrera: 1º.

En el mismo escenario donde un año antes ganó su primera carrera en Moto2 y en medio de un debate sobre futuro, Pedro Acosta logró un triunfo incontestable en de Mugello. Con una actuación impecable y sin errores, gracias a una salida sobresaliente, Acosta borró el error cometido en Le Mans.

Gran Premio de Alemania. Entrenamientos: 1º. Carrera: 1º.

Pedro Acosta sumó su cuarta victoria de la temporada al vencer en solitario y con autoridad en Sachsenring. De paso, recortó diferencias con Arbolino en una cita donde también fue el mejor en los entrenamientos.

Gran Premio de Holanda. Entrenamientos: 6º. Carrera: 3º.

El mismo fin de semana donde quedó definido que estará el próximo año en MotoGP, el mazarronero volvió a acortar acortó distancias con Tony Arbolino en Assen, donde se vivió un apasionante final con dos pilotos de la Región como protagonistas. Por sólo 39 milésimas de segundo, Fermín Aldeguer se quedó sin el podio en favor de Acosta.

Gran Premio de Gran Bretaña. Entrenamientos: 1º. Carrera: 3º.

En el día del estreno de Aldeguer como ganador de un gran premio, Pedro Acosta firmó un tercer puesto en una carrera histórica, con dos murcianos en el podio, algo que se ha convertido en costumbre.

Gran Premio de Austria. Entrenamientos: 1º. Carrera: 2º.

Pedro Acosta, acostumbrado al calor de una tierra tórrida como Murcia, sufrió un sobrecalentamiento en Austria que provocó que perdiera adherencia en el neumático delantero y comenzara a cometer errores en un tramo final de carrera de Moto2 donde Celestino Vietti le dio caza y evitó su triunfo.

Gran Premio de Cataluña. Entrenamientos: 9º. Carrera: 6º.

Un incidente con Alonso López a tres vueltas del final, sacó de pista a un Pedro Acosta que se tuvo que conformar con ser sexto en el circuito de Montmeló.

Gran Premio de San Marino. Entrenamientos: 2º. Carrera: 1º.

En Misano, donde nunca había subido al podio, logró la victoria con dominio desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, ampliando su renta al frente del campeonato hasta los 34 puntos.

Gran Premio de la India. Entrenamientos: 2º. Carrera: 1º.

Cuando llegó a la India, Pedro Acosta reveló que estaba «desesperado», pero no porque los resultados no estuvieran saliendo, sino por su futuro, por no conocer en ese momento la moto que pilotará en 2024. Sin embargo, eso no le pesó porque se marcó una actuación soberbia para ganar en un día con condiciones climatológicas duras.

Gran Premio de Japón. Entrenamientos: 4º. Carrera: 3º.

En el circuito de Motegi, la casa de Honda, el mazarronero sacó la calculadora. Viendo que el tailandés Somkiat Chantra y el japonés Ai Ogura eran inalcanzables después de sufrir un encontronazo en la salida con Arón Canet, puso la calculadora a funcionar para ser tercero.

Gran Premio de Indonesia. Entrenamientos: 4º. Carrera: 1º.

La séptima victoria de la temporada llegó de manera incuestionable y en solitario, escapándose en la clasificación provisional del Mundial con una renta de 65 puntos.

Gran Premio de Australia. Entrenamientos: 5º. Carrera: 9º.

Pedro Acosta vio cortada su espectacular racha de podios tras cometer «el error más vergonzoso de mi carrera deportiva», según dijo, ya que sufrió una caída camino de la parrilla de salida, cuando estaba realizando la vuelta de formación. Tras salir el último, logró remontar hasta la novena plaza.

Gran Premio de Tailandia. Entrenamientos: 2º. Carrera: 2º.

En el primer doblete de la historia del motociclismo murciano, Acosta fue segundo tras Aldeguer. Se quedó con la posibilidad de ganar el título en Sepang con un cuarto puesto.

Gran Premio de Malasia. Entrenamientos: 4º. Carrera 2º.

En otro gran premio ganado por Aldeguer, un error de Arbolino allanó el camino de Acosta al título, quien en cualquier caso logró una segunda plaza para celebrar su segundo título Mundial en el podio.