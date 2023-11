La situación en la que se encuentra el Fútbol Club Cartagena desde el final de la pasada campaña y el principio de la presente es la que cualquier equipo de fútbol del mundo intenta evitar. Nadie quiere ser colista, pero nadie ha hecho más méritos que el cuadro albinegro para serlo en LaLiga Hypermotion. Empezando por el aspecto institucional, pasando por la planificación deportiva y terminando por lo más puramente futbolístico, el Cartagena se ha encaminado hacia el desastre. Ese camino es el que quiere evitar Julián Calero y para ello debe dar un golpe de timón y retomar el vuelo frente al Real Oviedo (21.00, LaLiga Hypermotion TV), que brilla bajo el mando del exalbinegro Luis Carrión.

Los números del conjunto albinegro este año son «terribles», tal y como admitió en la previa del encuentro Julián Calero. En catorce partidos, el equipo sólo ha sido capaz de lograr una victoria mientras que ha rascado tres empates insuficientes y ha sido derrotado en diez ocasiones. La media es insostenible para mantener la categoría y a los del Cartagonova no les queda más que creer en la fortaleza mental mostrada por su entrenador. «Si no lo creyera, lo mejor que puedo hacer es irme y yo no voy a abandonar a mi gente, a mis jugadores y a la ciudad que me ha traido para echarles una mano. Tengo que buscar soluciones y hacer el mejor cesto posible con los mimbres que tenemos. Sí, creo», zanjó Julián Calero el pasado sábado en rueda de prensa.

Para que las intenciones del técnico albinegro no se queden únicamente en palabras, debe lograr un resultado cuanto antes. Tiene una nueva oportunidad en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, pero no será nada sencillo sacar algo positivo del feudo carbayón. Los azules vuelan desde la llegada de Luis Carrión en el banquillo hace ocho jornadas y la afición del cuadro ovetense disfruta del fútbol ofensivo que el catalán desplegaba hace no tanto en la rambla de Benipila.

Carrión transforma al Oviedo

El exentrenador albinegro afronta su noveno encuentro con los asturianos después de haber sido elegido para sustituir a Álvaro Cervera. En muy poco tiempo, ha transformado a un equipo derrotado en un cuadro ganador. Con Cervera, los carbayones no consiguieron ganar ninguno de los primeros seis encuentros con un equipo confeccionado para estar arriba. No perdió tiempo la directiva y destituyó al entrenador incluso antes que el Cartagena a Víctor Sánchez del Amo para encontrar el camino con Carrión.

Con el de Barcelona sólo ha perdido el Real Oviedo un partido, ha vencido en cuatro y ha empatado en otros tres. Los resultados no son casualidad, sino consecuencia de implantar su estilo ofensivo y de combinación, con el que ha pasado del 36 por ciento de la posesión a un 56 de media.

Con dinámicas opuestas llegan Real Oviedo y Cartagena al choque correspondiente a la décimo quinta jornada de liga, aunque con ciertas similitudes en la enfermería. Los cartageneros continúan con problemas musculares que afectan a Arnau Solà e Iván Ayllón. El futbolista cedido por el Almería se ha perdido los últimos cuatro encuentros ligueros y la primera ronda de copa y a él se suma el canterano para las próximas tres o cuatro semanas por una rotura fibrilar. Carrión también tendrá las bajas de Luismi y Romario.

En ese contexto, Julián podría formar con Raúl Lizoaín en portería; Calero, Alcalá, Verdú y Fontán en defensa; Luis Muñoz y Alarcón en el doble pivote con Jansson y Jairo en los extremos; Real en la media punta y Ortuño en ataque. El Oviedo podría salir con Román; Luengo, Costas, Calvo, Bretones; Colombatto, Cazorla, Rozada, Moyano, Seoane y Borja Bastón.