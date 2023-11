Una vez superada la eliminación de la Copa del Rey ante la SD Huesca, "nos toca levantarnos y pensar en el partido de liga, que realmente es lo que más nos interesa", declaraba Sebas López, por lo que ahora le toca al Águilas FC centrarse en el campeonato liguero, que continúa hoy al mediodía con la visita a Málaga para enfrentarse a El Palo CF, un equipo que en casa, a pesar de haber cedido los puntos de dos empates y una derrota, ha logrado ganar al Betis Deportivo, uno de los equipos más complicados de la categoría, aunque la trayectoria en las últimas cinco jornadas es de sobresaliente, con tres victorias y dos empates, lo que refleja una importante mejoría del equipo que entrena Nacho Pérez.

El Águilas FC llega a la cita liguera con la referencia de la pasada jornada en la que venció al UCAM Murcia, un aval importante para esta cita de la que el entrenador aguileño Sebas López ha indicado en la previa que “llegamos en un buen momento a este partido, los jugadores llegan en buenas condiciones y nos da la oportunidad de disputar un partido de una exigencia altísima, en un campo complicado”, quien es conocedor que de la dificultad de la cita por “un campo de césped artificial y pequeño, aunque nosotros vamos bien, la victoria ante el UCAM nos ha dado ese impulso que necesitábamos para darnos cuenta de que somos capaces de estar en la zona noble” quien confía entrar al partido con “la mejor versión del equipo, que nos encontremos, que seamos capaces de encontrarnos ofensivamente y rocoso defensivamente y que los jugadores que están en periodo de terminar de explotar, que exploten”

Para la cita ante el conjunto malagueño, Sebas López no podrá contar aún con el central Dani Pérez, ni con el extremo Víctor Fenoll. Iván Buigues tiene asegurada su titularidad en la portería, en los laterales podría presentar a Blas, que no jugó ante el Huesca, y Góngora; en el centro de la zaga Ismael Athuman volverá al equipo junto a Pelón; también regresará al once tras no jugar en copa Tropi, para acompañar a Ramón Arcas y Mario Abenza, insustituible en la medular. Las bandas quedarán para Isi Ros y Aitor Pons, y como referencia en ataque, Francis Ferrón.