El UCAM Murcia CB ha estrenado su casillero de victorias en la Basketball Champions League con más trabajo que brillo para superar a un Igokea al que prácticamente no le ofreció ninguna opción durante el encuentro (72-47). Después de caer ante el Bertram Derthona en la primera jornada, el conjunto universitario regresaba al Palacio en una competición en la que siempre se muestra muy sólido y regular cuando juega como local. Y así fue al término de los cuarenta minutos.

Amarrar el primer triunfo en casa en Europa a la misma vez que se conseguía gestionar la semana con vistas al tercer encuentro que debe disputar este domingo en el Palacio ante el BAXI Manresa (12.30 horas) era la receta de Sito Alonso, y salió a la perfección. El pívot Simon Birgander y el alero David Jelínek no participaron en el encuentro, por lo que pudieron contar con descanso con vistas a la próxima jornada en la Liga Endesa. Eso permitió tanto a Jordan Sakho como a Moussa Diagné, quien no falló un solo tiro de dos puntos, ganar más protagonismo en la pintura en un día en el ambos se repartieron el trabajo en el juego interior y en el que también pudieron gestionar las faltas. Dylan Ennis y Sant-Roos tuvieron mucho más protagonismo en ataque, liderando a los suyos durante varias fases del encuentro a pesar de contar con Troy Caupain en pista. De hecho, el escolta finalizó el choque con seis asistencias, cuatro de ellas en el primer cuarto, por las cinco también del alero. También se sumó a esta faceta Kurucs, con cuatro.

Todavía así, el UCAM no logró desquitarse de su falta de acierto desde el triple, donde volvió a acusar los fallos en sus lanzamientos durante gran parte del encuentro, a excepción del tercer cuarto. El equipo universitario desconectó al Igokea desde la defensa, pudo correr y ser agresivo al contragolpe, y eso le permitió anular a un Igokea que, a pesar de intentar dar un paso adelante tras el paso por vestuarios, no tuvo casi opciones de llevarse el triunfo en Murcia.

Con este triunfo, a falta del duelo ante el Tofas Bursa para cerrar la primera vuelta de la fase de grupos, los universitarios igualan su balance con el conjunto turco tras sumar la primera victoria, mientras que el Igokea ocupa la cuarta plaza, que no da acceso al play-in, tras sufrir dos derrotas.

Troy Caupain volvió a partir de inicio en el UCAM Murcia junto a un Jordan Sakho que fue la principal novedad en el quinteto. El pívot estuvo muy activo en la pintura en los primeros compases del partido y suyas fueron las primeras canastas de un conjunto universitario que supo correr y desplegar ataques rápidos liderados por Ennis y Sant-Roos durante el inicio (4-3). Tanaskovic se convirtió en la principal amenaza del Igokea, con cinco puntos consecutivos, pero Caupain, con dos triples, consiguió darle la primera ventaja a los de Sito Alonso (12-9). El técnico universitario completó la rotación de su quinteto una vez sobrepasado el ecuador del primer cuarto, aunque el ritmo del encuentro se redujo. Aún así, supo el UCAM mantenerse por delante con las buenas decisiones tomadas por Hakanson en este tramo (19-11).

Un parcial de 4-0 obligó a Jovanovic, entrenador visitante, a solicitar su primer tiempo muerto nada más arrancar el segundo cuarto (23-11). Fue entonces cuando el UCAM hizo de la defensa su mejor ataque, con un robo de McFadden que le permitió contar con 14 puntos de ventaja (25-11). Gordic intentó recortar distancias para el conjunto bosnio desde el triple, pero tan solo fue un espejismo. El UCAM cerró todos los huecos atrás, se mostró impermeable y sólido para seguir añadiendo puntos al contragolpe con Radovic y terminar por desquiciar a su rival demasiado pronto (33-17). Pudo contar con una mayor renta el cuadro de Sito Alonso si llega a estar más acertado, sobre todo desde el triple, donde no consiguió anotar en este cuarto, y se alcanzó el descanso con el 35-19.

El Igokea dio un paso adelante nada más regresar de los vestuarios con un parcial de salida de 4-10 que redujo la distancia a los diez puntos (39-29). Al UCAM le costó volver a entrar en juego con su quinteto inicial sobre la pista, pero consiguió reaccionar por momentos gracias a la chispa de Dylan Ennis. Fue entonces cuando Caupain rompió la mala racha del equipo universitario desde el triple, con su tercer lanzamiento anotado, pero el Igokea encontró más facilidades para anotar que en la primera parte para seguir peleando por agarrarse al partido (46-34). Ennis, en el primer lanzamiento exterior convertido distinto a Caupain, volvió a dar más oxígeno a un UCAM que se vio obligado a elevar su nivel defensivo. Así consiguió correr de nuevo y encontrar a Sleva para que, con el tercer triple local en este periodo, volviera a estableciera los 17 puntos de ventaja (51-34). McFadden también se unió a la anotación exterior para cortar su mala racha anotadora en los últimos encuentros y los universitarios contaron con una ventaja de 20 puntos antes de encarar el último cuarto (58-38).

En el último cuarto el UCAM no quitó el pie en el acelerador y logró mantener su ventaja en los primeros minutos. Aún así, el ritmo anotador disminuyó por parte de ambos equipos, entre imprecisiones y aciertos defensivos, y fue Moussa Diagne el que consiguió ver aro con asiduidad en estos últimos compases del encuentro (67-43). El pívot se apoderó de estos minutos en las dos pinturas y Hakanson abrió todavía más distancias desde el triple (70-43). Un ‘alley oop’ de McFadden para Kurucs cerró el encuentro y el UCAM sumó en casa su primera victoria esta temporada en la Basketball Champions League tras no poder hacerlo en la primera jornada disputada en Italia (72-47).

Sito Alonso: «En este grupo no puedes fallar en casa»

El UCAM Murcia CB no falló en su regreso al Palacio de los Deportes en la Basketball Champions League y consiguió ayer sumar su primera victoria de la temporada en la competición europea tras caer ante el Bertram Derthona en la jornada inaugural. El conjunto universitario siempre se muestra sólido y regular en su estadio en esta competición y ayer volvió a confirmarlo para amarrar un importante triunfo que le coloca en la segunda posición a la espera de su duelo ante el Tofas Bursa para completar la primera vuelta en la fase de grupos. «Para mí es muy importante haber ganado este partido después de que, según viendo los duelos que hasta ahora se han disputado el resto de rivales, se da a entender de que no puedes fallar en casa en este grupo», explicaba ayer Sito Alonso tras vencer al Igokea en el Palacio.

El técnico universitario se mostró muy contento por la forma en la que su equipo se impuso, donde destacó su trabajo en la parcela defensiva. «Sin hacer un partido brillante en cuanto acierto, que no lo estamos encontrando y que no es preocupante porque lo salvamos con otras cosas, hemos sacado adelante un partido muy difícil para nosotros. Lo hemos sacando siendo compactos a nivel defensivo, a pesar de no estar acertados, y nos sirve para afrontar el duelo ante el BAXI Manresa con más confianza en la ACB el domingo», añadió el entrenador madrileño.

Además, Sito Alonso reconoció que la ausencia de minutos del pívot Simon Birgander, quien ayer no participó en el encuentro, se debía a un virus. «Birgander estaba con mareos y vomitando, quería hacer el esfuerzo de jugar, pero si se podía evitar era mejor. En este sentido la rotación ha sido más sencilla en esa posición al contar con dos jugadores para repartir minutos como son Sakho y Diagné», explicó. El alero David Jelínek tampoco participó ayer ante el conjunto bosnio, pero su ausencia no se debió a problemas físicos. «Creo que era un partido para McFadden en muchos aspectos y quizás el siguiente sea para Jelínek. Cuando todos están bien físicamente en una plantilla siempre es difícil y, a veces, apostar por uno de ellos es la una de las soluciones», dijo Sito Alonso.