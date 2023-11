Julián Calero, técnico del Fútbol Club Cartagena, ha atendido a los medios este medio día antes de viajar hasta Badajoz, donde mañana se enfrentará su equipo al CD Azuaga de Tercera RFEF en la primera ronda de Copa del Rey. Ante el desánimo de la afición cartagenerista, Calero ha enviado un mensaje de atención a sus jugadores y aficionados. "Hay desilusión para el que lo quiere ver así. Siempre tiene que haber ilusión en la vida y el que no la tenga, que abandone el barco", ha asegurado.

El preparador ha valorado a su rival demostrando un buen análisis y estudio previo. "Vamos a jugar contra un equipo que hace bien las cosas y tenemos que competir bien. El Azuaga quedó segundo el año pasado, tiene jugadores que están bien como Carlos, Garrido, Bertolucci o Dominguez. Intentan jugar bien al fútbol dentro de la humildad de un equipo de Tercera RFEF y como no hagas bien las cosas tendrás problemas", ha avisado.

Los albinegros dejarán el inmaculado césped de los campos de Segunda División para jugar en el Estadio Municipal de Deportes de Azuaga, con una superficie de césped artificial a la que se tendrá que adaptar el grupo. "No me preocupa porque hay que adaptarse a todo. No nos quejamos porque sea césped artificial, aunque no sea la superficie que dominamos porque el bote es diferente y la circulación también", ha comentado Julián.

El de Parla ha confirmado rotaciones, aunque asegura que el equipo será competitivo. "Va a haber muchas rotaciones porque lo pide la Copa, porque jugamos hace muy poco y la acumulación de minutos es importante, al igual que los kilómetros. Llegamos ayer por la noche y salimos hoy, por eso tenemos que meter jugadores nuevos", ha expresado.

Por último, Julián ha admitido que su relación con la directiva es buena y constante a pesar del crítico momento que atraviesa el equipo. "Hablamos todos los días. El presidente me puso un mensaje al acabar el partido y con Manolo y Sivori hablo constantemente. Vamos todos en la misma dirección y ellos me transmiten la mejora del equipo. A mí no me vale porque esto es sacar puntos y el que diga lo contrario miente", ha concluido.