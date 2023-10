ElPozo sigue sin encontrarse con las sensaciones del inicio de temporada, empatando 5-5 delante de su afición ante Noia en un partido con final de infarto que supone comenzar ya a mirar más a los puestos que cierran el playoff que al liderato.

Ante los errores de bulto acumulados por Edu Sousa, el ciezano Juanjo volvería a defender la meta de los murcianos, destacando también la vuelta sobre pista de Felipe Valerio y Bruno Taffy tras sus problemas físicos recientes. La más clara para ElPozo en el comienzo, terminaría en el fondo la red pero no subiría al marcador ante la sorpresa de Marcel, que tras robar en las inmediaciones del área anotaría viendo como su gol terminaba anulado.

No se sacaría la espinita el brasileño hasta lograr abrir la lata a los trece minutos de encuentro, con un potente disparo marca de la casa con su zurda que con la ayuda de Rafa Santos en boca de gol, terminaría sirviendo para abrir la lata y poner el 1-0.

La alegría, como suele ocurrir en las últimas jornadas, no duraría mucho. La mala fortuna se cebaría con los locales cuando un remate lejano de Nico Rosa, rebotaría en Ricardo ya con Juanjo desestabilizado para hacer el empate a falta de tres minutos para el decanso. Un resultado que no se movería pese a tener Marcel la oportunidad de poner nuevamente la ventaja con un disparo al larguero.

El guión del segundo acto no sería muy diferente al de los primeros veinte minutos, dificultando la salida de balón de los gallegos en campo rival y apurando la espalda de los alas para sorprender con balones tensos al segundo palo. Las ocasiones se acumulaban hacia la meta de Noia, teniendo Ricardo y Rafa Santos dos claras oportunidades que seguirían engrandeciendo la figura de un Henrique no que no paraba de sacarlas de todos los colores.

La pista estaba totalmente volcada hacia la meta de los visitantes, estrellando Bruno Taffy un remate en el poste para que en el rechace, Marcel viese como un defensor sacaba su disparo en la línea mereciendo ya claramente estar por delante el combinado de Javi Rodríguez.

La balanza terminaría por romperse a pesar de la gran cantidad de ocasiones gracias al balón parado y a la calidad técnica de Gadeia. Una caída en la frontal del área supondría una oportunidad de oro para ElPozo, que cuando todo el mundo pensaba que sacaría de paseo la pizarra, lo que sacaría sería el cañón del brasileño para poner el balón en la escuadra y hacer el 2-1.

Por enésima vez, no sabría gestionar la ventaja el equipo murciano que a la salida de un córner y nuevamente con las desconexiones defensivas como principal problema, vería a Altamirano aparecer en el primer palo para rematar y hacer el 2-2. Esto haría que el partido entrase en su tramo más caliente con los dos equipos con cinco faltas y diez minutos por disputar aun en el Palacio, cayendo la moneda del lado murciano en primera instancia.

David Pazos cortaría bruscamente un contragolpe mandando a Gadeia al punto fatídico, que pondría el balón lejos del alcance de Henrique. No sería el único del carrusel que estaba por llegar, pues sería Esteban ahora el que cometería falta enviando a Pirata a verse las caras con Juanjo, que aguantaría para ver como el esférico se marchaba por encima del larguero.

No sería desde el doble penalti, pero sí a través de Lluc que aprovecharía un balón suelto dentro del área para hacer el 3-3. Poco después, Pirata volvería a verse las caras con Juanjo desde el doble penalti, batiendo esta vez sí por bajo al de Cieza obligando a ElPozo a apostar por el ataque de cinco con el 3-4.

El marcador no dejaría de moverse, pues Gadeia a falta de dos minutos empataría el duelo a cuatro haciendo que los gallegos saliesen también de portero jugador, donde forzarían otro doble penalti, que supondría la expulsión de Marcel y el 4-5 en botas nuevamente de Pirata. La cosa no quedaría ahí, pues con treinta segundos por jugar, Taffy volvería a empatar confirmando un final de infarto en el Palacio que deja nuevamente sin victoria a ElPozo, que ya acumula cuatro partidos seguidos sin ganar.

ELPOZO MURCIA: Juanjo, Marlon, Gadeia, Marcel y Rafa Santos-cinco inicial-Eric Pérez, Felipe Valerio, Esteban, Taffy, Niyazov y Ricardo Mayor. NOIA PORTUS APOSTOLI: Henrique, Pola, Machado, David Pazos y Pirata-cinco inicial-Power, Lluc, Edu, Nico Rosa, Rufino y Altamirano. GOLES: 1-0. Min 13. Rafa Santos. 1-1. Min 17. Nico Rosa. 2-1. Min 28. Gadeia. 2-2. Min 30. Altamirano. 3-2. Min 32. Gadeia. 3-3. Min 34. Lluc. 3-4. Min 36. Pirata. 4-4. Min 38. Gadeia. 4-5. Min 39. Pirata. 5-5. Min 40. Taffy. ÁRBITROS: Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo amonestaron en los locales a Taffy, Gadeia, Esteban y Marcel (expulsado) y en los visitantes a Nico Rosa, Edu, David Pazos y Lluc. CANCHA: Palacio de los Deportes.