El Fútbol Club Cartagena se juega gran parte de sus aspiraciones de salvación en Santo Domingo frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón (21.00, LaLiga Hypermotion TV) y, aún en esas circunstancias, se evita en el seno del cuadro albinegro calificar el partido como final anticipada aunque así lo sea. Quiere alejar el Cartagena, con Julián Calero al mando, el «exceso de responsabilidad» y el dramatismo exagerado cuando todavía queda un mundo, por muy oscuro que pinte el asunto. Quizás esa actitud ayude a un equipo que se ha visto envuelto en negatividad desde el inicio de la temporada. El positivismo de Calero se ve reflejado en cada entrenamiento, en sus futbolistas y también en la afición. Tan sólo falta que se traslade a los resultados comenzando por el de hoy en la Comunidad de Madrid ante un rival directo.

Es una final lo de esta noche en Alcorcón aunque no se diga. Lo es porque el Cartagena sólo ha ganado un partido de los once primeros y porque entre derrotas y empates se ha hundido al fondo de la tabla. Porque este equipo ha batido con su mal inicio todos los récords negativos de cualquier conjunto cartagenero a lo largo de la historia en Segunda y ya es hora de que cambie la dinámica. También porque el Alcorcón no ha ganado en casa y esta no puede ser la primera vez. Y porque es ahora o nunca.

La cita es dramática, pero esa circunstancia no parece afectar a un equipo que quiere quitarse la «mochila» de la que tanto habla Julián Calero. Un grupo que ya se ha visto perjudicado mentalmente no necesita más presión y eso es lo que quiso transmitir el entrenador en la rueda de prensa previa. «La mochila sigue ahí porque sigues último, pero la responsabilidad en exceso es muy mala para cualquier deportista. Defiendes un escudo, una ciudad y a una afición y eso es sagrado, pero si se convierte en un exceso, te atenazas. Hemos quitado eso y ahora noto que saben cuál es el camino para lograr las victorias», aseguró.

Los resultados de la jornada han alejado un poco más la salvación y ganar al conjunto alfarero significaría abrir una ventana a la esperanza. El Cartagena es colista con cinco puntos mientras que el Alcorcón se mantiene en vigésima posición con nueve. La victoria significaría dar un salto en cuanto a la moral y un pequeño paso matemático a la salvación que, además de tres puntos, comporta la ventaja inherente al golaveraje particular. Si el Alcorcón termina siendo un rival directo como todo hace indicar, vencer este primer asalto puede ser de gran ayuda.

Para el partido, el técnico madrileño podrá contar nuevamente con Kiko Olivas, que vuelve tras superar la lesión muscular que le ha tenido apartado durante cuatro jornadas y casi un mes. Sin embargo, siguen lesionados tanto Arnau Solà tras su rotura fibrilar en Ferrol y Hector Hevel, con molestias desde principios de mes y que se pierde su tercer encuentro consecutivo.

Así las cosas, Calero podría formar con Marc Martínez en portería; Iván, Alcalá, Verdú y Fontán en defensa; Musto y Luiz Muñoz en el doble pivote; Narváez y Embaló en los costados; Tomás Alarcón en la media punta y Ortuño en punta.

Por parte del Alcorcón, Fran Fernández podría alinear a Jesús Ruiz como de costumbre bajo palos; Víctor García, Babin, Castro, Chema y Morillas en defensa de cinco; Mosquera y el exalbinegro Yan Eteki en el centro del campo; además de Jacobo, Addai y Cristian Borrego ‘Chiki’ en el frente de ataque.

López Toca será el árbitro encargado de dirigir el choque sobre el terreno de juego. Un choque para dirimir quien avanza y quien se queda en el fondo de la tabla clasificatoria de Segunda División en la duodécima jornada.

«Es un partido importante, pero no definitivo»

Fran Fernández, entrenador del Alcorcón, dijo que está «bien» pese a la mala dinámica de resultados que atraviesa su equipo, en descenso desde hace seis jornadas, y aseguró que ha pasado «momentos más difíciles tanto a nivel profesional como personal» que los que está viviendo en la actualidad.

El Alcorcón, en descenso con nueve puntos, afronta un partido de mucha importancia esta jornada frente al Cartagena, colista de la categoría.

«Los números dicen lo que hay en estos momentos. Estamos en una situación en la que no querríamos estar. Sabíamos de inicio que iba a ser difícil y que podíamos sufrir aunque no esperábamos que fuese tan pronto pero estamos a tiempo de mejorar la situación», dijo Fran Fernández, en conferencia de prensa.

«Tenemos un partido importante pero no es definitivo. Llevamos solo un punto en casa y queremos más. Si queremos ser ambiciosos, fuertes y sólidos tenemos que demostrarlo. Las palabras sirven de poco, hay que demostrarlo en el terreno de juego. El equipo está bien construido y confío en mi plantilla. Tenemos que ser más fuertes mentalmente en el campo. Hay que demostrar el hambre, con las palabras no vale», manifestó.

Por últmo, el entrenador afirmó estar «bien» mentalmente a pesar de la situación. «He pasado momentos más difíciles tanto a nivel profesional como personal. Estoy en un entorno adecuado para realizar mi trabajo y estoy centrado en él.