El Ángel Celdrán vivió la primera gran fiesta del fútbol de la temporada, y promete no ser la última. La Minera comenzó la temporada con dudas tras su derrota ante el Racing, pero desde entonces ya acumula cuatro victorias consecutivas con cuatro porterías a cero. La última ante el Cieza (4-0).

Antes de que se cumpliera el minuto diez de partido, Britos se encontró con un balón suelto fuera del área, y el mediocentro no se lo pensó, poniendo el esférico en la escuadra haciendo imposible la estirada de Simón Ballester. El tanto local no tuvo la respuesta que se esperaba del Cieza. Los de Paco García no supieron como meterle mano al sistema defensivo que propuso Popi. El segundo de la Minera llegaría tras una gran jugada por banda derecha de Domi, culminada por Nacho a placer para encarrilar el duelo.

La segunda parte siguió el mismo camino pese a los cambios del técnico Paco García. El técnico murciano dispuso línea de tres defensas para intentar desestabilizar al rival. El Cieza logró tener más balón pero no llegaban las ocasiones.

El tercer y cuarto gol de los locales llegaron en los minutos finales de dos futbolistas que entraron desde el banquillo. Primero Agulló con una volea espectacular, y después Antonio, con pierna izquierda como broche de oro a un partido redondo, anotaron dos tantos que les permite cerrar el partido con una goleada de las que van a recordar todos los aficionados que prácticamente llenaban esa grada principal del Ángel Celdrán.