El Real Murcia afrontará este domingo una situación a la que no hace frente desde hace cuatro semanas. Y es que por primera vez, después de prácticamente un mes, el conjunto grana volverá a disputar un encuentro como visitante esta temporada en la Primera Federación. Los dos partidos consecutivos como local en Nueva Condomina, ante el Córdoba y el Atlético Sanluqueño, sumado a la cancelación de su vuelo a Ibiza el pasado sábado, encuentro que los granas deberán recuperar en las próximas semanas, hacen que el Real Murcia no haya podido desplazarse hasta ahora desde su victoria sobre la bocina ante el Recreativo Granada el pasado 26 de agosto.

Lo cierto que el último y único precedente de los de Gustavo Munúa hasta hora fuera de casa invita al optimismo, ya que el equipo murciano, a pesar de no poder contar con varias de las piezas que acabaron recalando los últimos días del mercado de fichajes, supo sacar adelante un partido que no fue demasiado vistoso pero sí efectivo con los goles de Rodri Ríos para empatar y de Álex Rubio en el minuto 93 para sumar los primeros tres puntos de la temporada.

Y a eso se agarrará el Real Murcia el domingo en su visita al estadio Iberoamericano para medirse al San Fernando (16.00 horas, FEF.TV). Los tres puntos conseguidos en Granada son los únicos que siguen luciendo en el casillero de los de Gustavo Munúa en el grupo II de la tercera categoría, por lo que el objetivo pasa por dar un paso adelante en cuanto a resultados, tras las dos derrotas consecutivas en Nueva Condomina, pero también para tratar de convencer y disipar las dudas que ofrecieron esos encuentros de un equipo en plena construcción.

La cancelación del vuelo hacia Ibiza y el posterior aplazamiento del encuentro han permitido que tanto la plantilla como Gustavo Munúa completasen dos semanas repletas de entrenamientos para acoplar aún más las piezas recaladas en los últimos días del mercado y pulir los detalles de un equipo que ha demostrado tener mucha dinamita en la parte ofensiva, pero con ausencias de concentración y errores atrás impropios de un club que aspira a pelear por los primeros puestos de aquí al cierre del presente curso.

Visitará el Real Murcia a un San Fernando al que también parece que le está costando amarrar puntos en este inicio de campeonato, pero que en su casa ha ofrecido hasta ahora una de cal y otra de arena. Y es que los de La Isla se impusieron en el Iberoamericano en la jornada 3 a un Córdoba (3-1) que venía de dar un golpe sobre la mesa con su victoria en la Nueva Condomina, en un partido en el que marcó Dani Aquino, exjugador grana, su primer gol con el cuadro gaditano esta temporada hasta la fecha. De hecho, ese es el único triunfo de un San Fernando que, pesar de contar con un partido más que el Real Murcia, presenta los mismos puntos en la clasificación. En su otro partido en casa hasta ahora, en la primera fecha del nuevo curso, cayó por la mínima ante el Ceuta (0-1).

Se esperan cambios

Gustavo Munúa no podrá contar para el choque de este domingo con el lateral izquierdo Marc Baró, ya que al no disputarse el partido ante el Ibiza deberá cumplir su partido de sanción al ser expulsado ante el Atlético Sanluqueño. El técnico uruguayo deberá cubrir la baja en esa posición, única en la que no cuenta con un recambio natural, aunque también se esperan más variantes. Sobre todo en un centro del campo en el que apunta a que entrará Isi Gómez.