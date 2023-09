ElPozo Murcia ha encontrado antes de lo esperado su primer hueso duro de roer de la temporada, dando el pistoletazo de salida a la temporada en su feudo ante Inter Movistar a partir de las 19:00 horas en un choque que podrá seguirse por Teledeporte.

La dinámica del equipo tanto de la pretemporada como de la primera jornada de liga parece difícilmente mejorable, con todos los fichajes ya en dinámica de grupo y un resultado favorable de 1-7 el pasado fin de semana en cancha del Real Betis. Pero los murcianos deberán dar un paso más para demostrar la seguridad del nuevo proyecto.

Además de contar con el aliciente del rival, el partido estará marcado por un nuevo comienzo en la vida del Palacio de los Deportes, que tras varias temporadas pidiendo a gritos un cambio sonoro y lumínico, por fin podrá gozar de nueva megafonía e iluminación así como de cuatro nuevos videomarcadores, sumados a uno central que estará disponible a final de mes.

En lo referente a lo futbolístico, enfrente estará un histórico de la competición como es Inter Movistar, que en la primera jornada ya demostró ser uno de los clubes con más coraje dando la vuelta a un 1-5 desfavorable en casa ante el Alzira para terminar venciendo 7-6 en los instantes finales.

Los madrileños, al igual que ha pasado con el proyecto de ElPozo, han cambiado bastantes cromos con el objetivo de poder pelear por el título, destacando las incorporaciones de Humberto, Jani Korpela y Terry, autor de un triplete la pasada jornada.

El cuadro murciano contará con todos sus efectivos para el duelo, estando su técnico, Javi Rodríguez, algo disgustado con los últimos problemas con el Palacio de los Deportes y las reformas: «Llevamos un mes sin usar estas instalaciones, me ha molestado no poder hacer mínimo una o dos sesiones en nuestro campo antes del partido. Un equipo de Primera División como ElPozo Murcia debería poder usar su campo».

En lo que respecta al partido, el técnico destacó la magnitud del duelo sin que tenga el resultado del mismo que marcar el devenir de la temporada: «Es una gran oportunidad para darle la primera alegría a la afición ante Inter pero pase lo que pase, creo que vamos a tener una temporada ilusionante en la que nuestro objetivo es llegar al final en las mejores condiciones para el play off».

Sobre la plantilla actual, destacó la importancia de los nuevos fichajes: «Los nuevos jugadores no digo que sean mejores que los que tenía el año pasado, pero sí que es cierto que encajan más con mi filosofía de trabajo, mi forma de jugar y mi manera de llevar los partidos, si hemos acertado o no lo dirá el tiempo, lo que está claro es que estoy más ilusionado que el año pasado por tener gente por la que he apostado yo».

Con fichajes nuevos, un pabellón renovado y unas grandísimas sensaciones en este inicio de curso, buscará ElPozo reunir a la marea roja a partir de las 19:00 para conseguir la segunda victoria de la temporada, en el clásico ante Inter Movistar.