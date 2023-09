Un día después de dar Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena, su versión sobre el ‘caso Datkovic’, el defensa central fue presentado por su nuevo equipo, el Albacete Balompié. Y en la rueda de prensa no se mordió la lengua, explicando qué sucedió en esos días en los que pese a tener contrato, desapareció de los entrenamientos y de las convocatorias albinegras: «El presidente me puso el papel para la rescisión del contrato para que lo firmara y le dije que no. ¿Qué jugador se marcha de un club sin haber firmado contrato con otro? Eso no lo hace nadie. Luego me dijo que yo dijera que fui el que no quiso viajar a Andorra para jugar el partido y que no dijera que el club no me permitía ir con el resto de mis compañeros», dijo el futbolista croata.

Belmonte: "No nos estamos llevando el dinero, el dinero está en el club y en el césped" Posteriormente, Datkovic ahondó más en la situación vivida, asegurando que le prohibió el club entrenar: «Yo seguía siendo jugador del Cartagena y por eso me presenté al entrenamiento, pero me prohibieron trabajar con mis compañeros. Los fisioterapeutas también me dijeron que lo sentían, pero que el club les había dado órdenes de que no me tratasen. Encima vi que habían sacado mis botas de la taquilla que yo tenía. Era jugador el Cartagena y ellos estaban obligados a dejarme trabajar», denunció. Datkovic considera que ha sido cabeza de turco para tapar las críticas de la afición por la planificación deportiva de este verano: «El Cartagena estaba recibiendo muchas críticas y presión por parte de los aficionados porque no fichaba nuevos jugadores. Por eso, lo mejor era echarme la culpa a mí para desviar todos los focos de atención hacia Datkovic. Y la solución era clara, porque si no tenían nuevos jugadores, ¿por qué no me dejaban entrenar ni jugar a mí?», concluyó el defensa central, que acababa rescindiendo su contrato con los albinegros el último día del mercado, firmando con el Albacete.