Fernando Alonso ha dado rienda suelta a su alegría al término del GP de Países Bajos. El asturiano ha dado un recital de pilotaje y ha demostrado que las mejoras introducidas por Aston Martin funcionan, al menos en el circuito de Zandvoort. Ha conseguido el segundo puesto en una carrera difícil, marcada por la lluvia y las banderas rojas, que ha ganado el héroe local Max Verstappen y ha logrado séptimo podio de la temporada y el número 105 en su palmarés. Al cruzar la meta, en plena euforia, Fernando ha lanzado un mensaje de ánimo a su equipo por la radio: "Vamos a ganar pronto una carrera, nos estamos acercando".

Después, nada más bajarse de su AMR23, Alonso se ha dirigido a la afición neerlandesa ."Gracias a todos los fans, la energía en Zandvoort es única. Cuando volvió esta carrera al calendario en 2021 pensé que nunca experimentaría un podio aquí porque entonces no estaba en condiciones de aspirar a posiciones delanteras. Y hoy es muy especial compartir podio con Max y Pierre, estoy muy feliz por Max, por lo que ha hecho en su casa", ha señalado.

"Ha sido una carrera muy, muy intensa con el comienzo en condiciones de lluvia y también al final. Una de esas carreras en las que cuesta concentrarse, mantenerse centrado tanto tiempo. Nosotros éramos muy rápidos y paramos quizás una vuelta demasiado tarde, pero igual que los líderes. El coche volaba hoy, era muy competitivo y muy fácil de conducir", ha explicado. "En estas condiciones necesitas un coche en el que puedas confiar y hoy confié mucho en él, así que lo disfruté", ha apuntado en referencia al paso adelante de Aston Martin.

La 33 en mente

En la posterior comparencia ante los micrófonos de DAZN, Alonso ha explicado que cuando la carrera se ha reiniciado a falta de siete vueltas, tras la bandera roja por el accidente de Zhou en lluvia, ha pensado en atacar a Max Verstappen buscando la 33 e incluso lo ha consultado con el equipo. "Lo hablé con ellos, por que sabía lo importante que era este podio y podía ponerlo en peligro si me arriesgaba, pero sabía que Max iba a ir con más precaución y que si tenía la oportunidad, lo intentaría. Me dijeron, "tal como te está saliendo todo hoy, haz lo que quieras, como para decirte que no", y salí dispuesto a intentarlo, pero no pude con él", ha reconocido.

Fernando ha dejado una maniobra para la historia en la primera vuelta, con un doble adelantamiento a Albon y Russell y después de pasar a Norris cuando llegó la lluvia, se ha situado segundo, pero no ha sido fácil mantener esa posición al final: "Después del verano, de estar cuatro semanas sin hacer nada, hoy todo se ha concentreado en una carrera muy intensa, en la que hemos tenido de todo, quizá hubiera sido mejor un inicio más suave, aunque desde luego es la vuelta soñada, sienta increíble volver al podio".

"Este domingo el coche ha ido muy bien y me he sentido muy cocnectado a él, cuando quería empujar o cuando quería salvar neumáticos, el coche respondía, ha sido increíble el doble adelantamiento del principio. Cuando cayeron las primeras gotas en la visera del casco pensé que ellos iban a tomar precauciones y yo me lancé a por todas. A veces no sale bien, pero hay que arriesgar".