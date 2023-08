La cuenta atrás para el Real Murcia ha comenzado. El conjunto grana afronta la fase final de la pretemporada con la intención de llegar al estreno liguero en Primera Federación, el próximo 27 de agosto ante el Recreativo Granada, en las mejores condiciones posibles. Todavía faltan algunos movimientos para apuntalar la plantilla, sin embargo, desde la entidad grana no pueden seguir avanzando sin solucionar antes otros asuntos. Y uno de ellos es la ya conocida ‘operación salida’.

Son varios los futbolistas que desde hace unas semanas son conscientes de que no tienen cabida en los planes de la entidad para esta temporada, como son los casos del portero Antonio Gallego, los defensas Mario Sánchez e Iván Casado y el centrocampista Armando Ortiz. Los cuatro no entran en los planes del entrenador Gustavo Munúa, y en los últimos días se trabaja para darles salida. Unas operaciones que desde el Real Murcia quieren cerrar cuanto antes, a poder ser en los próximos días. Y es que una vez que se complete este capítulo, no se descarta que se abra una nueva página en el tema salidas, ya que posiciones como la delantera y la medular no están completamente cerradas de cara al último tramo del mercado veraniego, lo que obligaría al conjunto grana a liberar fichas con la salida de más efectivos.

«Espero que esta semana podamos cerrar alguna salida. Sabemos que hay equipos interesados en algunos jugadores, por lo que intentaremos llegar a un acuerdo lo antes posible para tratar de solucionar una situación que es incómoda para todos», explicaba ayer Javier Recio ante los medios de comunicación. El conjunto grana tiene más o menos definido su plantel, y anda la búsqueda de un extremo zurdo como operación más necesaria al carecer actualmente de un jugador de ese perfil. No obstante, también debe afrontar otros asuntos para que todas las piezas encajen.

Y es que con la marcha de Iván Casado, los granas tienen la intención de incorporar a un central sub-23 con el que completar las seis fichas que se requieren de estas características y que se una a Marcos Mauro, Alberto González y Álex Zalaya al eje de la zaga. Mientras que la salida de Antonio Gallego tampoco abriría la puerta a ocupar la ficha en otra posición, puesto que se debería cerrar la contratación otro portero sénior para completar el tridente con Manu García e Iker Piedra que otorga esa ficha extra en la confección de la plantilla en la tercera categoría.

Por otro lado, pese a que el Atlético Baleares anunció el pasado lunes que iba a iniciar acciones legales contra el Murcia por el fichaje de Marc Baró, al considerar que tenía contrato vigente con el club balear, Recio señaló ayer que se dieron «los pasos correctos» en esta operación. «Sé que el club ha dado los pasos correctos para firmar a un jugador que estaba libre. Si el Atlético Baleares toma medidas, yo lo respeto y tendrán que hacer lo que crean oportuno. A partir de ahí nos centramos en lo deportivo y nos olvidamos de los despachos, ya que eso no es cosa nuestra», explicó.