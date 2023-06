Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, comienza el próximo 3 de julio y concluirá el domingo 16. En el mismo, como ya ocurrió en Roland Garros, el murciano Carlos Alcaraz aparecerá como cabeza de serie número 1 después de reconquistar esta plaza al ganar en ATP 500 de Queen’s, el undécimo título de su carrera, quinto del año, y el primero sobre hierba. Será la primera vez en los últimos 20 años que no encabeza la lista de favoritos Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic o Andy Murray. Fue el primer ‘grande’ que apostó por el jugador de El Palmar dándole una invitación en 2021 para el cuadro final y del que es un enamorado. Por la superficie en la que se disputa también es el más imprevisible, donde más sorpresas se dan, donde el ránking tiene menos peso y se dan más sorpresas.

Alcaraz ya sabe que no se podrá enfrentar a Novak Djokovic, segundo preclasificado, hasta una hipotética final, por lo que no se dará la misma situación que en Roland Garros, donde ambos se midieron en semifinales porque el serbio llegó como tercer cabeza de serie. En la primera y segunda ronda le puede tocar cualquiera de los 132 tenistas que entran en el cuadro final. Evitar en las mismas al británico Andy Muray -«es el que mejor se desliza en hierba junto a Djokovic», según Alcaraz-, así como a grandes especialistas en hierba como el italiano Matteo Berrettini y los franceses Adrian Mannarino o Ugo Humbert, es el objetivo, aunque será el sorteo que se realizará mañana viernes a partir de las once el que determine la suerte que correrá el campeón murciano en Londres.

Los posibles rivales

En tercera ronda, los cabezas de serie del uno al ocho quedarán emparejados con los que están entre los puestos 25 y 32, que son el japonés Yoshihito Nishioka, el chileno Nicolás Jarry, el canadiense Denis Shapovalov, el británico Daniel Evans, el holandés Tallon Griekspoor, el argentino Tomás Martín Etcheverry, el australiano Nick Kyrgios y el español Alejandro Davidovich.

Posteriormente, en octavos de final, los clasificados del puesto 1 al 4 pueden enfrentarse a los que está entre el 13 y el 16, que en este caso son el croata Borna Coric, el italiano Lorenzo Musetti, el australiano Álex de Minaur, rival del murciano en la final de Queen’s, y el estadounidense Tommy Paul.

Ya en cuartos de final crecerá ostensiblemente la exigencia, puesto que los rivales son los que están entre los puestos quinto al octavo, que en este caso son el griego Stefanos Tsitsipas, el danés Holger Rune, el ruso Andrey Rublev y el italiano Jannik Sinner. Por último, en semifinales podría quedar emparejado el murciano con el ruso Daniil Medvedev o el noruego Casper Ruud.

En cualquier caso, el torneo de Wimbledon, por disputarse en la superficie de hierba, donde menos compiten durante el año los tenistas, siempre es dado a presentar grandes sorpresas.

También conoce ya Alcaraz, quien ha renunciado a enfrentarse mañana a Dominic Thiem en la exhibición de Hurlingham , qué días jugará en Wimbledon. Como es tradición que el defensor del título, Novak Djokovic, abra la pista central el lunes, el encuentro de primera ronda del murciano será el martes, que de continuar en el torneo también jugará el jueves y el sábado. En la segunda semana le tocaría lunes, miércoles y viernes semifinales.

Número 1 en juego

En este Grand Slam también estará en juego el número 1 del mundo. Carlos Alcaraz llega como líder con sólo 80 puntos de ventaja sobre Novak Djokovic. Por tanto, salvo que ambos caigan en las primeras rondas, el murciano tendrá que al menos igualar lo que haga el serbio salvo que se enfrenten en la final. Por tanto, habrá dos carreras este año en Londres, una por el primer puesto de la ATP y otra por el único torneo donde todos los jugadores tienen que vestir de blanco.