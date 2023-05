La Región de Murcia cuenta con 57 federaciones deportivas , que abarcan diferentes modalidades deportivas como fútbol, baloncesto, bádminton, squash, etc.

Los deportes federados son aquellos que se practican en el ámbito de las federaciones deportivas regionales, que son entidades privadas sin ánimo de lucro que tienen como finalidad la promoción, organización y control del deporte en sus respectivas modalidades.

Los cinco deportes con más licencias federativas en la Región de Murcia son históricamente el fútbol, el baloncesto, el golf, el atletismo y el tenis. Además de las diferentes federaciones deportivas, también existe la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia (UFDRM) Según la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2020, realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte y el Consejo Superior de Deportes, los deportes más practicados por la población española de 15 años o más son el senderismo (14,9%). En la Región de Murcia, los más practicados son el ciclismo (12,2%), la natación (11,8%), el fútbol (10,6%) y el fitness (9,7%). Y los deportes más populares en nuestra comunidad son el fútbol, el fútbol sala y el baloncesto. También son populares otros deportes como el ciclismo, el squash, el bádminton, el tenis de mesa, el karate o la natación.

La Región de Murcia cuenta con muchos deportistas destacados en diferentes disciplinas. Algunos de ellos son:

Carlos Alcaraz, tenista profesional que ocupa el primer puesto del ranking ATP 2022. Nació el 5 de mayo de 2003 en El Palmar, Murcia. Comenzó a jugar al tenis en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, donde su padre era director de la escuela de tenis, y luego se trasladó a la Equelite JC Ferrero Sport Academy en Villena, donde le entrena el extenista Juan Carlos Ferrero. Debutó en el circuito ATP en 2020 y ganó su primer partido ante Albert Ramos en el torneo de Río de Janeiro. Ese mismo año ganó su primer título ATP Challenger en Trieste, Italia.1 En 2021 ganó tres torneos Challenger más y su primer título ATP 250 en Umag, Croacia. También alcanzó los cuartos de final del US Open, siendo el tenista más joven en hacerlo desde Michael Chang en 1989. En 2022, Alcaraz se convirtió en el número uno del ranking ATP más joven de la historia (18 años y 129 días) tras ganar el US Open, su primer título de Grand Slam, ante Casper Ruud. También ganó dos torneos ATP 500 y dos Masters 1000.

Silvia Lloris, comenzó jugando al fútbol en El Palmar Club de Fútbol, donde destacó contra chicos en la categoría cadete masculina. Fichó por el Levante Unión Deportiva Femenino en el verano de 2020 por tres temporadas123. Debutó en la Primera División Iberdrola a la edad de 16 años y también jugó la Champions League con el Levante. Ha sido internacional con España desde la sub-16 hasta la sub-205, participando en el Europeo sub-17 de 2019 y marcando un gol. Se ha proclamado campeona del mundo sub-20 y de Europa sub-19 con la selección española en el verano de 202264.

Mariano García, atleta especializado en 800 metros que ha sido campeón del mundo en pista cubierta y campeón de Europa al aire libre en 2022. También cuenta con la plusmarca de España de esta prueba. Empezó a destacar en el mediofondo en 2019, cuando fue campeón de España y cuarto en el Europeo en pista cubierta. Se perdió los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por una apendicitis1, pero se recuperó y logró el oro en el Mundial en pista cubierta y el Europeo al aire libre en 2022.

Alejandro Valverde, ciclista que ha ganado numerosas carreras como el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Mundial de Ruta o la Lieja-Bastoña-Lieja. Se retiró en 2022 a los 42 años, después de haber sido profesional desde 2002 y haber logrado 133 victorias, entre las que destacan el Campeonato Mundial en Ruta 2018, la Vuelta a España 2009, cuatro Lieja-Bastoña-Lieja, cinco Flecha Valona y dos Clásica de San Sebastián. Además, fue podio en las tres grandes vueltas por etapas y participó en cinco Juegos Olímpicos.

Cristina Gómez, jugadora de squash que ha sido varias veces campeona de España absoluta y subcampeona de Europa sub-19. Su trayectoria es una de las más prometedoras del deporte español. Empezó a jugar al squash a los 11 años y desde entonces ha dominado todas las categorías inferiores, siendo campeona de España sub 11, sub 15, sub 17 y sub 191. .

Ángel Turpín empezó a practicar kárate a los cuatro años y desde entonces ha demostrado su talento y su pasión por esta disciplina. A pesar de tener el Síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista, Ángel Turpín no se ha rendido ante las dificultades y ha logrado grandes éxitos en el kumite, la modalidad de combate del kárate.

Laura Gil, jugadora de baloncesto que milita en el Valencia Basket y que ha sido medallista olímpica, mundial y europea con la selección española. Ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección española, logrando el récord de nueve medallas en 6 años, entre campeonatos europeos y mundiales. Además, ha ganado siete medallas con la selección absoluta, entre ellas una plata olímpica y una plata y un bronce mundial. En categoría de clubes, ha jugado en varios equipos de la Liga Femenina Endesa, como el Perfumerías Avenida, con el que consiguió tres títulos de Liga y una Euroliga, o el Valencia Basket, con el que ganó una Eurocup y una Supercopa de Europa.

Mohamed Katir, atleta de origen marroquí que ha batido los récords nacionales de 1.500, 3.000 y 5.000 metros en 2022.

Uno de los mejores motociclistas murcianos de Mazarrón es Pedro Acosta, que compite en la categoría de Moto2 con el Red Bull KTM Ajo. Acosta fue campeón de la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020 y campeón del mundo de Moto3 en 2021, siendo el español más joven de la historia en conseguir un título mundial de motociclismo de velocidad (17 años y 166 días) y el segundo piloto más joven de todos los tiempos tras Loris Capirossi.

Otra motociclista murciana es Ana Carrasco. Debutó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría de Moto3 en 2013, y se convirtió en la mujer más joven en competir en una prueba de esta competición. En 2017, se convirtió en la primera mujer en ganar una prueba mundial de motociclismo, al vencer en el GP de Portugal de Supersport 300. En 2018, se convirtió en la primera mujer en ganar el campeonato del mundo de motociclismo en la modalidad Supersport 300.