El Jimbee Cartagena puso inicio a su aventura en los play off por el título de liga de forma amarga. Y es que los cartageneristas no consiguieron superar a un muy buen Inter Movistar (1-3), posponiendo así su plan para llegar a las semifinales. Los pupilos de Duda no lograron aprovechar el factor campo que les brindaba el haber terminado en tercera posición tras el término de las 30 jornadas en liga regular, y ahora deberán remontar la eliminatoria, comenzando por ganar en el Jorge Garbajosa el próximo sábado 27.

En la primera mitad reinó por completo la igualdad entre ambos equipos, dejando sobre todo muy buenas intervenciones tanto de Chemi como de Jesús Herrero en cada portería. Comenzó Inter Movistar apretando las tuercas a Jimbee en los primeros minutos con varias internadas de Cecilio y Fits en gran parte. Llegados al minuto ocho, los cartageneristas dieron un paso al frente y comenzaron poco a poco a embotellar al conjunto madrileño, aunque un gran Jesús Herrero no tenía ninguna intención de abrir su puerta al gol. Las más destacadas fueron un mano a mano que disfrutó Mínguez y otra a bocajarro de Lucao tras un saque de córner, ambas detenidas por el guardameta visitante de forma espectacular. En los últimos tres minutos de primera mitad tanto Inter como Jimbee Cartagena agotaron sus tiempos muertos buscando abrir la lata, y aunque no se terminó encontrando el gol, sí se abrió mucho más el partido. A falta de un minuto se hizo el silencio en el Palacio por un larguerazo de Lazarevic, y todavía con la grada helada, salió de la misma jugada un gran contraataque dirigido por Javi Mínguez que terminó también en el poste. Con un Jimbee protagonista se llegó al descanso con empate (0-0). Lazarevic abre la lata La segunda parte comenzó aparentemente con una muy buena imagen de los de Duda, yendo al choque con un plus de intensidad y convencidos de ir a por el partido. Pero la mala fortuna se apoderó del Palacio de Cartagena y en un gran contraataque, Lazarevic hizo un auténtico golazo picando casi de primeras el balón a Chemi, que salió a taparle. Toque sutil del 10 de Inter que puso contra las cuerdas a los cartageneros al inicio del segundo acto (0-1). Rozando el minuto treinta de juego y viendo un Jimbee Cartagena algo hundido anímicamente, aparecía el ápice de esperanza que hacía falta para que tanto jugadores como grada cartageneristas se vinieran arriba. En una jugada fantástica de toque en zona ofensiva le llegada el balón a Javi Mínguez en la frontal, y el madrileño hizo saltar a toda la grada con un zurdazo marca de la casa directo a la escuadra, imparable para Jesús Herrero (1-1). En los minutos consiguientes al gol la grada cartagenerista se caía viéndose de nuevo dentro del partido y con muchas opciones de llevarse el choque. El Jimbee Cartagena resurgió, pero nada más lejos de la realidad, ya que cuando parecía que todo se ponía de cara para los pupilos de Duda, Eric Martel, cuatro minutos después, volvía a poner a Inter un gol por encima. Los cartageneristas, con el reloj corriendo en su contra, intentaron volcarse en campo rival, pero no fue hasta escasos cuatro minutos para el final cuando Duda se animó a salir con ataque de cinco. Ya con Jimbee Cartagena a la desesperada, los interistas estuvieron a punto de ampliar ventaja hasta en dos ocasiones con disparos de campo a campo. Sería minutos más tarde, en el 38, cuando Fits sentenciaba el primer partido de la eliminatoria con un fantástico , ampliando el marcador a 1-3. Este gol dejó muy tocado a los locales, que pese a que lo siguieron intentando, un muy serio en defensa Inter Movistar cerró de manera contundente el resultado. Con este varapalo en la primera cita de play off se marcha el cuadro cartagenerista del Palacio de los Deportes, ante los suyos, y con la sensación de no haber podido explotar todas sus armas. El segundo choque será este próximo sábado en tierras madrileñas, donde los cartageneros están obligados a vencer para generar ese tercer partido a vida o muerte, nuevamente, en Cartagena el próximo martes.