El UCAM CB Murcia, "peleando hasta el final y habiéndose ganado el derecho a soñar", tal y como dijo su entrenador, Sito Alonso, irá a por el triunfo en el Palau Blaugrana ante un Barça alicaído por su fracaso en la Final Four de la Euroliga y al que tratará de sorprender para, ayudado de una carambola, poder acceder a la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Endesa.

Este encuentro, correspondiente a la trigésimo cuarta y última jornada del campeonato, comenzará mañana (20.30 horas, Movistar+), en un pabellón en el que el cuadro murciano sólo fue capaz de ganar en una de sus 22 visitas. Fue en la temporada 2017/2018 con un 94-97 para la historia de la entidad murciana y de aquel equipo grana que entrenaba Ibon Navarro sólo el capitán Sadiel Rojas se mantiene en la plantilla.

Los hoy dirigidos por Sito Alonso, novenos con 16 victorias y 17 derrotas, están en un muy buen momento pues acumulan cuatro triunfos consecutivos y en el Palau tienen la ocasión de igualar su mejor racha en 25 años en la élite, los cinco partidos que venció consecutivamente en la campaña 2015/2016 con Fotis Katsikaris en el banquillo. Además, igualaría su mejor balance histórico en la ACB con 17 puntos, misma marca conseguida en las temporadas en las que estuvo dirigido por Diego Ocampo e Ibon Navarro.

Ese hecho le otorgaría al UCAM CB la opción de acabar la competición en la octava posición y, por lo tanto, disputar los cuartos de final que serían precisamente contra el Barça, que ya sabe que llegará a esa ronda como primer clasificado de la fase regular. Para eso, no obstante, también tendría que perder el Valencia Basket, que ahora mismo es el octavo con un 17-16, en el duelo que disputará como local ante el Río Breogán de Lugo.

El cuadro universitario, que en su último encuentro se impuso por 67-55 al Surne Bilbao Basket, irá a por todas, tal y como dejó claro este martes su entrenador.

"Vamos a seguir peleando hasta el final y soñando, un derecho que nos ganamos, aunque sabemos que no es fácil porque el Barça no perdió ningún partido en su pista en esta Liga y el Valencia se está mostrando también solvente como local. No obstante, iremos a competir y ojalá podamos alargar nuestra participación en el campeonato", manifestó Sito.

"Hubo carambolas más complicadas que se dieron en la Liga y nada es imposible. Estar en esta situación ya es de renombrar cuando hace dos meses nadie daba un duro por nosotros" siguió diciendo.

El Barcelona, que lleva 28 victorias y sólo cinco derrotas, tendrá ganas de resarcirse de lo que vivió en Kaunas.

"No lo pasó bien en la Final Four de la Euroliga cuando tenía grandes expectativas. Seguro que querrá dar el nivel y no hay que obviar que es el líder y ya campeón de la fase regular en la Liga Endesa. Esperamos al mejor Barça porque tiene el objetivo de ganar esta competición", aseguró el técnico grana, que lo fue del cuadro azulgrana en 2017 y paradójicamente dirigía a los culés en la única victoria murciana en el Palau.

James Anderson, la gran incógnita

Para el compromiso de este miércoles se mantiene la duda del alero estadounidense James Anderson, quien se perdió el encuentro frente al Bilbao Basket por culpa de unos problemas musculares.

"James no entrenó todavía hasta que lo haga hoy y, aunque tiene muchas ganas, es una incógnita", indicó su técnico.

Haya o no play off para los de la capital del Segura Sito valora lo hecho. "Para mí era vital repetir en Europa con la novena posición que ya tenemos asegurada en la Liga, por la que tanto luchamos, y sin tener que jugar ninguna previa. Aquí hay un montón de cosas súper motivantes por hacer todavía", afirmó al tiempo que, sin decirlo, dejó entrever que seguramente continuará al frente del equipo.

"Este club ya es grande, bastante más de lo que la gente se cree, y yo quiero contribuir a que lo sea más aún", declaró el madrileño, de 47 años y que llegó a Murcia en enero de 2019