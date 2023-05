Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, no desiste en su empeño de llevar el mayor número de espectadores a las gradas de Nueva Condomina. Ni las últimas decepciones en casa ni las dificultades para ganar del equipo cuando hay grandes asistencias han desviado de su camino al cordobés, que de nuevo ha hecho un llamamiento para el partido del sábado frente al Eldense, choque en el que los de Mario Simón se jugarán su presencia en el play off de ascenso a Segunda División.

Solo un lleno

30.000 espectadores en Nueva Condomina o lo que es lo mismo un lleno, algo que los granas solo han conseguido una sola vez desde que se estrenara el estadio en 2006. Porque las otras veces que el recinto murciano ha colgado el cartel de no billetes ha sido en partidos de la selección española.

Esta misma temporada, para el encuentro ante el Barça B, también se agotaron todas las localidades, que tenían un precio de un euro, sin embargo, algunos aficionados luego no acudieron, quedándose la cifra de asistencia en 27.831.

Ahora, en esta final anticipada, en la que está en juego la presencia para el play off, Felipe Moreno se ha propuesto dar un paso más. La ambición le ha llevado a desear que 30.000 personas animen desde las gradas. Si el Real Murcia logra esa cifra, lo que supondría casi el lleno ya que Nueva Condomina cuenta con 31.179 butacas, podría igualar la mejor asistencia de su historia. Y es que desde que se inaugurara el estadio en 2006, solo en una ocasión, el Real Murcia ha logrado reunir más de 30.000 espectadores en uno de sus partidos.

Fue en la temporada 2007-2008, concretamente el 24 de noviembre de 2007, cuando 30.929 personas se dieron cita en Nueva Condomina para presenciar el Real Murcia-Real Madrid correspondiente a la jornada 13 de la liga en Primera División. Aquel choque acabó con 1-1 en el marcador. Aunque Robinho adelantaba a los madridistas en el minuto 8, Quique de Lucas aprovechaba un pase de Abel Gómez para empatar en el 48. Los blancos jugaron los últimos minutos con uno menos por la expulsión de Guti.

Aquella temporada, la visita del Atlético de Madrid reunió a 27.267 personas en NC y la llegada del Barça, con los granas ya descendidos, atrajo a 25.244 espectadores.

Entradas a ocho euros

No está ahora el Real Murcia en Primera División. Juegan los granas en Primera RFEF y están buscando luchar por el ascenso al fútbol profesional, sin embargo, la respuesta de los aficionados en los últimos meses hace soñar con un lleno en el estadio para la final contra el Eldense.

Para promover la asistencia, el club ha vuelto a lanzar una promoción por la que los abonados pueden sacar entradas extra a ocho euros, llevándose de regalo una bufanda. El precio para el público general, incluido el obsequio, es de 12 euros. Los niños podrán entrar por tres euros.

La victoria en Alcoy ante el Alcoyano ha hecho que los aficionados del Real Murcia dejen atrás la decepción del empate en casa frente al Castellón y empiecen a pensar en el duelo definitivo ante el Eldense. Se jugarán los granas estar en play off y los seguidores no quieren dejar solo al equipo en Nueva Condomina. Ayer empezó a animarse la venta de entradas. En la tiene de Gran Vía el goteo de personas no paró a lo largo de todo el día. Todos querían su entrada y su bufanda para el encuentro del sábado a las 19.30 horas.

Los aficionados empiezan la semana con ganas en la venta de entradas

Lleva el Real Murcia afrontando finales ya varias semanas, pero ahora sí, el encuentro ante el Eldense será definitivo. Y hasta ganando podrían los murcianistas quedarse fuera al llegar a la última jornada de la liga regular sin hacer los deberes. Dependerá de lo que hagan el Barça B y la Real B, sin embargo, para que el billete al play off sea posible primero habrá que ganar en Nueva Condomina.

Solo vale a los de Mario Simón la victoria, y desde el club, Felipe Moreno ha vuelto a hacer un llamamiento para que la afición sea la primera en encarrilar esa victoria. Ni las últimas decepciones -no gana el Real Murcia en casa desde el 2 de abril- deben ser una excusa, por lo menos eso es lo que espera el presidente murcianista, que se ha marcado una meta para el encuentro del sábado a las 19.30 horas, meta que no es otra que llegar a los 30.000 espectadores en Nueva Condomina.

«Nos marcamos la meta de lograr que 30.000 almas animen en nuestro estadio», indicaba en una nota enviada a los medios y que iba encabezada con el lema «Somos ambiciosos, somos el Real Murcia, somos 30.000».