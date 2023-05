Nueva Condomina acumula esta temporada más decepciones que alegrías. Dieciocho partidos ha jugado el Real Murcia en su estadio, pero solo siete han acabado con victoria. En hasta once ocasiones se han ido los aficionados granas a su casa con cara de decepción. Sin embargo, como el fútbol siempre te da nuevas oportunidades, el equipo de Mario Simón tendrá la ocasión de recompensar a sus seguidores de todos los disgustos de meses atrás. Y lo podrá hacer el próximo sábado, coincidiendo con la última jornada de liga regular en Primera RFEF. Será ante el Eldense, que llegará con opciones de liderato, donde el Real Murcia se juegue tres puntos que pueden valer el play off. Y es que, cuando todo parecía perdido, la competición ha dado una nueva bala a los murcianos. Una bala que también dependerá de lo que hagan la Real B y el Barça B, pero que sabe de lo más dulce teniendo en cuenta que hace solo seis días todo parecía absolutamente perdido.

Pues sí, el Real Murcia, que llevaba cinco jornadas empeñándose en renunciar a jugar el play off de ascenso a Segunda División, llegará a la última jornada con opciones de conseguirlo. No dependerá de sí mismo, sin embargo, tras su victoria en Alcoy, se le abre el abanico de posibilidades. Porque ahora hay dos plazas en el aire, una que la está en manos de la Real B y la otra la que mantiene un Barcelona B que se ha complicado más de la cuenta al caer en La Nucía y al ver reducido su colchón a dos puntos.

No lo tendrán fácil los granas, sobre todo porque llega un Eldense que aún puede alcanzar el liderato y porque no son capaces los de Mario Simón de ganar a un equipo de la cabeza, pero, nunca es tarde para conseguirlo. Y si es en el último momento el sabor seguro que es doble.

Por ahora, el Real Murcia ya ha cumplido con una de las tareas a las que estaba obligado si no quería verse fuera de la pelea. Los granas, después de cinco semanas de decepciones, volvieron al camino del triunfo, y lo hicieron, como no podía ser de otra manera, a domicilio. El mejor equipo visitante reaccionó en El Collao, donde se impuso en un partido exigente gracias a los goles de Alberto Toril y Pedro León.

Una vez más el muleño, que ya suma quince tantos, vuelve a ser el alma máter del Real Murcia, sin embargo, este sábado el 14 compartió protagonismo con Javi Rueda. No marcó ningún gol el joven lateral murcianista, pero acumuló dos asistencias decisivas que le confirman como una de las piezas más interesantes de la plantilla de este curso.

Apareció Rueda nada más comenzar la segunda parte para meter un centro perfecto que permitió a Alberto Toril despejar fantasmas a cabezazos. Su gol le carga de moral en el tramo decisivo y después de muchas jornadas en las que no ha tenido el protagonismo que se esperaba cuando firmó en el mes de enero.

Poco duró la alegría. Como ya nos tiene acostumbrados, al Real Murcia le volvió a suceder lo de Tajonar o Urritxe. Después de adelantarse en el marcador, tocaba jarro de agua fría. En esta ocasión, una gran jugada de Liberto y Agüero acababa con un tanto de Moyita que significaba el 1-1 (52’).

Aunque quedaba mucho tiempo por delante, no es el Real Murcia un equipo eficaz cuando el partido entra en el tramo final. No lo ha sido a lo largo de la temporada y pocos confiaban en que lo fuera ayer. Pero en esta penúltima jornada parecía que todo iba contra el guion establecido. Fue en el 66 cuando llegó el hachazo definitivo. El gol que puede valer medio billete para el play off lo marcó Pedro León. Fue un golazo del muleño. Aunque ese balón nunca hubiera llegado a sus botas de no ser por la pelea de un Javi Rueda que le puso más ganas que nadie y que obtuvo premio.

Con el Real Murcia haciendo los deberes, era el Alcoyano el que empezaba a sentir la presión del descenso. No tenían los alicantinos la salvación segura y la derrota les complicaba aún más las cosas. De ahí, que solo les quedara dar un paso al frente, un paso al frente que benefició a los granas, que empezaron a tener más espacios y a generar más contras.

Ganar cómodo, imposible

Y con el partido totalmente abierto, el Real Murcia pudo hasta golear. Si no lo hizo fue por lo de siempre. No lo hizo porque a los murcianistas les penaliza una y otra vez su falta de pegada, algo que ayer no cambió. Hasta dos clarísimas tuvo en sus botas Loren Burón, que había saltado al terreno de juego en el 79. Y en ambas se estrelló con Bañuz, al que convirtió en el héroe de su equipo en esos minutos.

No hace falta que les diga qué ocurre cuando desperdicias tus ocasiones. No hace falta porque ya lo han vivido en muchas ocasiones, la última hace solo siete días ante el Castellón en Nueva Condomina. Sin embargo, en esta ocasión el Real Murcia se salvó.

Joao, decisivo

Y lo hizo gracias a Joao Costa. El meta portugués se lució cuando el tiempo ya estaba en la reanudación para sacar un lanzamiento de Agüero que iba a gol. Ahí se acabaron las esperanzas de un Alcoyano que jugó los últimos minutos con 10 por la expulsión de Moyita, y ahí empezaron las esperanzas de un Real Murcia que ni se rinde ni se retira. Un Real Murcia que tendrá que confirmar la gesta ganando al Eldense y esperando que la Real B o el Barça B pinchen.

«Soy optimista y creo que va a pasar algo que nos lleve a disputar el play off»

Mario Simón dijo tras el pinchazo frente al Castellón que confiaba en jugar el play off. Ayer, después de ganar al Alcoyano, su discurso ganaba fuerza. De hecho, el madrileño no tuvo dudas en afirmar que «soy optimista». «Algo va a pasar. Este equipo se va a clasificar, no tengo dudas. Vamos a ganar al Eldense y alguien va a pinchar y nos va a regalar la opción de disputar el play off. Nos lo hemos merecido y nos lo hemos ganado durante el año», decía.

El técnico del Real Murcia se mostraba contento con la victoria porque «hemos hecho lo que dependía de nosotros» y porque «hemos sacado un partido difícil en uno de los campos más complicados». «Estoy contento con el trabajo de los chicos y con el triunfo, porque nos hacía falta», añadía.

Sobre los resultados que hacen que el Real Murcia siga teniendo opciones, Simón decía que «hoy me vuelve a dar rabia esos puntitos de la semana pasada. Porque de ganar hubiera dependido de nosotros mismos. Con el empate hace que no salgan las cuentas».

Mario Simón también se refirió al partido, explicando que el equipo había sido «competitivo» y lamentando las «ocasiones claras que hemos fallado y con las que podríamos haber sentenciado».

Por último, Arnau Solá tuvo que retirarse por un golpe en la cadera. Habrá que ver si puede llegar al choque del Eldense. El que posiblemente sí esté es Alberto López. «Alberto es de los que si le dejamos ya hubiera entrenado esta semana», decía Simón sobre el lateral, que sufrió una luxación en el hombro durante el encuentro ante el Castellón.