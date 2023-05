Rafa Nadal no jugará Roland Garros. El tenista mallorquín se perderá el Grand Slam de su vida, el que ha ganado en catorce ocasiones, al no haberse recuperado de su lesión en el psoas ilíaco sufrido durante el mes de enero en el Open de Australia. Será la primera vez que el ganador de 22 grandes no juega en París desde 2004. Así de rotundo lo informa el periodista Nacho Encabo en Relevo.

El manacorí ya comunicó su ausencia el pasado 5 de mayo en el Masters de Roma, ya que no estaba totalmente recuperado, unas molestias que persisten. Su ausencia de las pistas se ha alargado hasta la fecha, renunciando a disputar la gira norteamericana y el inicio de la temporada de tierra batida (Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma). Nadal, sin confirmar la noticia, convoca a los periodistas, a través de su director de comunicación, para una rueda de prensa a las 16 horas de este jueves en la Rafa Nadal Academy de Manacor. Todo apunta a que apostará por seguir de baja un tiempo indefinido y que seguirá con el nuevo tratamiento que anunció antes de anunciar que no jugaría en Roma. Nadal, que ahora es el catorce del mundo, perderá dos mil puntos por no jugar y saldría fuera del top-100, una situación inédita en su carrera. Los problemas vienen derivados del duelo en el que perdió frente a Makenzie McDonald por 6-4, 6-4 y 7-5, en la segunda ronda del Open de Australia, después de sufrir una lesión en el segundo set con 4-3 del tenista estadounidense. Nadal aguantó en la pista sin retirarse pero no pudo evitar la derrota. En su carrera tenística Nadal se ha retirado en cinco ocasiones por una lesión. El año pasado en Wimbledon, no jugó las semifinales ante Nick Kyrgios por un desgarro abdominal, en 2018, en el Open de Australia, en cuartos de final en el quinto set ante Marin Cilic por problemas en la cadera derecha y meses después en el Abierto de Estados Unidos, la rodilla derecha le obligó a retirarse en semifinales ante Juan Martín Del Potro; en 2016, no jugó el partido de tercera ronda de Roland Garros ante Marcel Granollers por una lesión en la muñeca izquierda y la primera vez, en 2010 que se retiró en el Open de Australia en los cuartos de final por la rodilla derecha.