Mientras que el runrún no desaparece alrededor del Real Murcia por la incapacidad del equipo grana de acumular varias victorias seguidas, Mario Simón sigue apostándolo todo a sus jugadores, y por ahora esa confianza se está viendo confirmada en la clasificación. Por ello, cuando faltan cinco jornadas para concluir la liga, el técnico murcianista sigue repitiendo una y otra vez todo va por el buen camino. Es más, en la rueda de prensa de ayer incluso pidió que se valorará lo que están haciendo en la competición.

Indicando que por sensaciones está contento por cómo llega el Real Murcia al final de liga, añadiendo que «el equipo tiene el puntito de responsabilidad y la ilusión» que se necesitan para cumplir los objetivos, pedía a la gente más fe. «Es un momento importante para valorar lo que está haciendo la plantilla, no el entrenador», decía, recordando que son un recién ascendido y que hay equipos importantes que están luchando por no descender. «Estamos luchando por el play off y dependemos de nosotros mismos», resaltaba.

Para conseguir ese objetivo, el Real Murcia tendrá que empezar a ganar mañana domingo al Intercity en Nueva Condomina. En el choque ante los alicantinos es en el único que quiere pensar el técnico grana, que no quiere hacer cuentas. «Tenemos que pensar a corto plazo y no volvernos locos con los puntos», comentaba cuando le preguntaban por las posibilidades de llegar al primer puesto. «A nivel de puntos es posible, pero hacer cuentas nos distrae», añadía, recalcando que «mis únicas cuentas son ganar al Intercity».

Los alicantinos, que luchan por no descender de categoría, llegarán con Sandroni en el banquillo. Sobre el exgrana, que conoce perfectamente el juego del Real Murcia, Mario Simón decía que «en el fútbol todos nos estudiamos y nos conocemos. El factor sorpresa es difícil. Él nos conoce muy bien porque ha venido a vernos, por lo que tendremos que tirar de nuestros argumentos en el campo para sorprenderlos».

En este tramo final, el Real Murcia tiene tres duelos con rivales directos por el play off, y ese calendario le gusta a Mario Simón. Según el técnico «es mejor» enfrentarse a estos equipos porque «está en nuestra mano conseguir los objetivos».

Por último, el madrileño indicaba que Dani Vega y Joao Costa están recuperados para poder jugar mañana. Será baja segura Alberto Toril, sancionado, y es muy complicado que llegue Dani Romera. Una de las opciones para la delantera es la de Andrés Carrasco, quien apenas ha tenido minutos en la segunda vuelta.

«Nunca ha estado fuera de la dinámica del grupo. Llegó muy bien al final de año, marcando goles, pero luego sufrió una lesión y encima a finales de enero llegaron más jugadores que aumentaron la competencia. Es un jugador importante, un ejemplo, que siempre está cuando se le requiere», decía Simón sobre el ‘9’ grana.