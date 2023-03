Málaga sigue estando de moda, también en el plano deportivo. Rafa Nadal ha elegido la capital de la Costa del Sol para construir uno de sus grandes clubes deportivos. El balear ha llegado a un entendimiento con la promotora Sierra Blanca Estates para hacer realidad este proyecto que se ubicaría junto al Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y el Estadio de Atletismo 'Ciudad de Málaga'.

Será el primer Rafa Nadal Club fuera de las Baleares y contará con unas instalaciones de 33.000 metros cuadrados, en los que se desarrollará un club y escuela de tenis y pádel. El centro contará, además, con un parking subterráneo para compensar las plazas que se perderían en la zona con su construcción.

"El futuro Rafa Nadal Club de Málaga proyectado por Sierra Blanca Estates incorporaría pistas de tierra batida semicubiertas, pistas duras al aire libre, numerosas pistas de pádel, una pista central con graderío para acoger la celebración de eventos deportivos, piscina descubierta y un edificio multiusos que incorporaría instalaciones como zona fitness y zona crossfit, tienda deportiva, restaurante, spa y un museo dedicado a la figura y carrera de Rafael Nadal, entre otros", señalan los promotores del complejo deportivo.

Noelia Losada, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, habló sobre el proyecto en Ser Deportivos: "Los terrenos son del Ayuntamiento, sería otra concesión como las que hay con los universidades privadas". "He participado en muchas reuniones al respecto de esta posibilidad en el parking disuasorio del Carpena. Habría que hacer un parking debajo porque esas plazas no se pueden perder. Se barajaron distintas opciones y se decidió que el deporte fuera el tenis. Se hará por concurso. A mí me parece una magnífica noticia que el parking sea aprovechado", añadió.