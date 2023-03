El descenso a Segunda RFEF llevó a la directiva del UCAM Murcia a impulsar un cambio de ciclo. Para romper con el pasado e iniciar un nuevo proyecto, lo primero fue poner fin a la etapa de Pedro Reverte al frente de la dirección deportiva y confiar el cargo a un Miguel Linares que había destacado con el Linares Deportivo. Pero no le están saliendo bien las cosas al andaluz en su primera temporada en el club universitario. Lo confirma el hecho de que en apenas ocho meses ya lleva tres entrenadores firmados. El último es el madrileño Víctor Cea, la apuesta a la desesperada de una directiva que tras seis empates consecutivos se ha puesto a temblar al ver peligrar el puesto de play off.

Aunque los ánimos estaban caldeados desde ya hace unos días y a que no gustó nada el partido frente al Sanluqueño, donde se salvó un punto en el último suspiro, todo parecía indicar que Jorge Romero tendría una oportunidad más. Pero nada más lejos de la realidad. El cordobés, que llegó en octubre para sustituir a Molo, el primer decapitado por Linares, ha ido aguantando a trancas y barrancas pese a no convencer. Y cuando parecía, impulsado también por la llegada de los fichajes invernales, que el equipo empezaba a responder al colarse en la deseada zona de play off, seis empates consecutivos han hecho saltar las alarmas en La Condomina hasta el punto que ayer a la vez que se anunciaba el despido de Romero se hacía oficial la llegada de Cea, que hoy mismo dirigirá su primer entrenamiento.

A rey muerto, rey puesto

El madrileño de 39 años, cuya última experiencia fue en el Talavera (2020-2022) y que también se ha sentado en los banquillos de la Cultural, el Melilla y el Adarve, tendrá la difícil papeleta de confirmar la presencia de los universitarios en el play off de ascenso a Primera RFEF. Por ahora, el UCAM (40) se agarra a esa zona, aunque le pisa los talones el Recreativo Granada, sexto con los mismos puntos que los murcianos.

Quedan seis jornadas para el final y Cea tendrá la exigencia incluso antes de empezar. Ya este domingo deberá ganar en el campo del Cádiz Mirandilla si no quiere que se escape ese quinto puesto. El madrileño tiene el reto de hacer reaccionar a una plantilla estancada. Ni los buenos resultados firmados a principios de 2023 ni los fichajes invernales han servido para que los murcianos puedan ser protagonistas en una Segunda RFEF en la que empezaron decepcionando y coqueteando con el descenso y que, tras una pequeña mejoría, han vuelto a las andadas.

Esa reacción es la que busca la directiva con el cambio de entrenador. Y es que en los despachos de La Condomina no pueden ni plantearse el hecho de no entrar en play off. Es más, todo lo que no sea ascender a Primera RFEF sería un tremendo fracaso para un club que en verano confeccionó un ambicioso proyecto, dando un alto presupuesto a Linares para fichar, y que no se escondían al decir que miraban al primer puesto.

Han salido muchísimas cosas mal en el UCAM. Solo hay que ver que ya van tres entrenadores y que en enero se firmaron hasta ocho futbolistas. Y ni así ha dado con la tecla Miguel Linares, cuyo puesto también estará en juego si no hay ascenso de categoría.