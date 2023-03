Pablo De Blasis ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para valorar todo lo que rodea a su equipo en el momento actual tratando los temas de actualidad. El futbolista argentino repasó el último encuentro, las polémicas arbitrales, las opciones del FC Cartagena en el play off e incluso su futuro incierto en el club. Además, dejó patente su desconcierto con la utilización del videoarbitraje en España y con el rumbo del fútbol español, al que ve "cerca de ser el mejor del mundo", pero al que el arbitraje está distanciando.

El centrocampista ha comenzado analizando el último partido. "Fue un partido especial. Habíamos competido bastante bien y se nos complicó en un final que esperamos no repetir. No está a nuestra altura hacer ese final de partido. Lo más caro en el fútbol son los goles y nos hicieron tres en cinco minutos. Lo más sagrado que tenemos es nuestra portería, así que me fui enojado, pero hay que pasar página", ha asegurado.

La derrota alejó al Cartagena de sus opciones de entrar en la sexta plaza en una ocasión de oro para recortar tres puntos sobre el Albacete, aunque Pablo ve todos los partidos como una oportunidad y sabe que el tiempo se agota. "Cada semana es una oportunidad única. Cuando termine todo vas a saber que cada partido fue único. Si nos lo tomamos así nos irá mejor. Pensamos que siempre hay tiempo, van pasando las jornadas y dejamos pasar ocasiones únicas. Son puntos que podemos necesitar al final", ha explicado.

Su declaración más extensa tuvo que ver con los arbitrajes, un tema que trató de modo general, poniendo el foco en el rumbo del fútbol español. "En España no se dan cuenta lo que son ante el mundo del fútbol. Son unos privilegiados y están cerca de ser el mejor fútbol del mundo, pero hay dos puntos que diferencian a LaLiga de la Premier League. El fútbol es un deporte de contacto y aquí se premia al que grita o pone el centro contra la mano del contrario. Además, la manera en la que se aplica el VAR está matando al hincha, que es lo más importante que tiene el fútbol", ha manifestado.

No ha querido que sus opiniones sonaran "a excusa", por lo que no ha profundizado en la actuación de Moreno Aragón del pasado domingo. "Amo mucho el fútbol y, más allá de lo que nos pase a nosotros me gustaría que se revisara. Todo lo que pienso sobre lo que nos han perjudicado me lo guardo para mí porque suena a excusa y nosotros tenemos mucho que mejorar", ha zanjado.

También ha tenido un momento el argentino para valorar a su próximo rival, el Lugo de Iñigo Vélez. "Nos vamos a encontrar con un rival que está un poco rejuvenecido e hizo dos buenos partidos. Vienen con poco margen para su objetivo, pero no tiene por qué ser un motivo para que pongan más ilusión que nosotros. Será un buen partido y muy duro", ha expresado.

Por último, De Blasis ha hablado sobre su futuro, aunque no ha despejado ninguna incógnita. "Planee mucho el año pasado, lo tenía todo claro, moví a la familia y salió todo al revés. Por eso me propuse disfrutar este año y decidir cuando termine. No me esperaba lo del año pasado, pero estoy en un lugar espectacular donde me tratan bien y disfruto. Gimnasia cambió de presidente y tiene otro aire, pero yo tengo la cabeza en estos diez partidos y lo que más quiero es entrar en el play off y darle a la gente la ilusión de hacer algo histórico", ha concluido el futbolista.