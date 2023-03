El Real Murcia vive uno de los momentos más preocupantes de la temporada. Con diez jornadas para el final de la fase regular, los murcianistas han abandonado la posición que le daba derecho a disputar el play off de ascenso a Segunda tras catorce jornadas en esa zona de privilegio. Los granas consiguieron instalarse en esos puestos tras vencer en la jornada catorce al Alcoyano (1-0) en Nueva Condomina y desde entonces, hasta el pasado sábado, con el empate ante La Nucía, había conseguido mantenerse en la cabeza de la clasificación.

Cuatro empates consecutivos, que conllevan cuatro de los últimos doce puntos, han llevado a los granas a una situación que, si bien todavía no es delicada, sí que es preocupante. Y es que, quitando el partido ante La Nucía del pasado sábado, en el que el Real Murcia sí que mereció ganar con claridad, en los demás el equipo se muestra espeso en todas las fases, pero sobre todo en tareas de creación ofensiva. Los de Mario Simón apenas son capaces de crear ocasiones de gol en este momento del curso y se están viendo penalizados por ello, aunque el técnico madrileño no se ve preocupado «por la falta de gol», pues el problema sería si no fueran capaces de generar ocasiones.

El momento deportivo no coincide con el momento institucional, donde el Real Murcia vive en la tranquilidad más absoluta desde hace muchos años con el acuerdo de Agustín Ramos y Felipe Moreno. Ante La Nucía, el equipo grana volvió a ser apoyado por más de 15.000 aficionados, unas cifras impresionantes que sirven para demostrar al nuevo consejo la ilusión que hay con la nueva etapa del Real Murcia.

El Numancia, próximo rival grana, con serias dudas El Numancia será el próximo equipo al que se enfrentará el Real Murcia. No llega precisamente bien, pues de los últimos tres partidos, ha perdido uno y ha empatado dos. Aún así, una victoria contra el equipo grana, podría engancharle al tren del play off, por lo que será un hueso duro de roer en el mítico Estadio de Los Pajaritos.

Pese a la mala racha que acumula el equipo grana, lo cierto es que tampoco pierde. De hecho, lleva sin perder desde el 28 de enero ante la SD Logroñés, lo que le ha permitido mantenerse en la lucha. Tan solo tiene al Barcelona Atlètic y a la Real Sociedad B, equipos que marcan los puestos de play off en quinta y cuarta posición, respectivamente, a un solo punto.

Tiene que mejorar mucho el Real Murcia para volver a su mejor momento, el de antes del parón del Mundial. La mejor noticia para el equipo murcianista es que todavía quedan diez partidos, tiempo suficiente para enderezar la situación y buscar mejores sensaciones de cara un posible play off. De momento, la misión de Mario Simón es volver cuanto antes a esas posiciones y después, afianzar la confianza nuevamente de sus jugadores. No lo tendrá fácil. Todo el mundo aprieta cuando falta menos de un tercio de la igualada Primera RFEF.