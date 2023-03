Condenados al empate. Eso deben pensar los aficionados del Real Murcia en este tramo de la temporada. Porque este sábado ante La Nucía el marcador de Nueva Condomina ha vuelto a no moverse. El 0-0 se ha mantenido de principio a fin. Aunque los murcianistas mejoraban su imagen, mirando más a la portería rival, la falta de claridad en los últimos metros ha impedido obtener el premio que todo el mundo quería. Al final, los de Mario Simón, pese a jugar con uno más durante 20 minutos, han tenido que conformarse con un punto que no sirve para mantenerse en la zona de play off.

Así está la clasificación del Grupo II Después de tres empates consecutivos, urgía la victoria en el Real Murcia. Y esa necesidad se ha notado incluso antes de comenzar el partido. La alineación confeccionada por Mario Simón lo demostraba. Por fin aparecían de inicio los dos delanteros que tanto reclamaban los aficionados, especialmente desde que en el mercado invernal llegasen Alberto Toril y Dani Romera. Ambos comenzaron ayer el partido ante La Nucía sobre el césped. Las otras novedades eran Dani Vega por la banda izquierda y Armando en el centro del campo en sustitución del sancionado Julio Gracia. Además, para contener un poco el esquema ofensivo, Alberto López aparecía en el lateral en detrimento de Arnau Solá. La alineación ya daba buenas sensaciones a los aficionados, que exigían una apuesta más ofensiva. Pero ni con uno ni con dos delanteros. El resultado fue el de casi siempre. El Real Murcia no pasó del empate. Es más, el Real Murcia no marcó. Porque pese a la mejoría, porque pese a tener más interés en ir a por la victoria, faltó mucha claridad en los últimos metros. Le costó al Real Murcia entrar en el partido. El cambio de esquema hizo que los granas necesitasen unos minutos para coger el ritmo del partido. Mientras tanto, La Nucía, impulsada por el muleño Josema, intentaba sorprender, pero los alicantinos pronto dejaron ver los motivos por los que están coqueteando por el descenso. Un disparo del exgrana Josema que atrapó Joao Costa en el minuto 11 fue de lo poco que sufrió el Real Murcia en defensa. Tampoco llegaban las ocasiones en el otro área, pero Armando, desahuciado por Simón al banquillo desde que comenzase la liga, se encargó de despertar a los suyos. A los 19 minutos se sacó un zapatazo al que respondió Facundo y a los 37 estrelló un balón en el poste. Antes Javi Rueda también rozó el gol en un remate tras una falta lanzada por Pedro León. J28 | ❤️🤍 #RealMurciaLaNucía pic.twitter.com/0MwaMcH9KF — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 18 de marzo de 2023 Tuvo el Real Murcia muchas opciones a balón parado de hacer daño, pero una vez más se demostró que ni ese recurso sirve para quitarse la pesada losa de la falta de gol. Tres tantos en cinco partidos dejan claro dónde está el gran problema de los granas. Y no hay que mirar solo a los delanteros. Hay que ir más allá. Porque apenas llegan balones con claridad al área rival. Y si no se logra traspasar defensas, jugadores como Toril y Romera lo tienen muy crudo. Este sábado, el almeriense, que se estrenaba como titular, tuvo que inventarse un remate desde fuera del área para tener algún protagonismo en la primera parte. Dominaba el Real Murcia antes del descanso y lo siguió haciendo a la vuelta de vestuarios. Sin embargo, costaba mucho generar ocasiones claras y poner en aprietos a Facundo, que iba salvando sin problemas las pocas veces que los granas enviaban el balón entre los tres palos. Tomó protagonismo Pedro León gracias a las numerosas faltas y córner que iba sumando el Real Murcia a favor. Pero ni así. Y eso que Rueda se metió más de una vez en la pelea. Con el Real Murcia cada vez más volcado, La Nucía se hizo fuerte atrás. Mario Simón empezó a mover el banquillo pronto. A los 56 minutos Dani Vega dejaba su sitio a Loren Burón. Buscaba el técnico velocidad por banda, romper la defensa alicantina, pero aunque se seguía insistiendo y buscando el gol, los aficionados no acababan de verlo claro por la falta de ocasiones claras. Tampoco el árbitro vio penalti en una caída de Alberto López en el área. J28 | FIN | 0-0 | ¡Final del partido!

El #RealMurcia lo intenta #hastaelfinal en el Enrique Roca de Murcia pero no consigue hacer gol, +1



Insiste #equipo, sigue siempre #afición#RealMurciaLaNucía pic.twitter.com/c5ai9lH5Fz — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 18 de marzo de 2023 La expulsión del visitante Torner en el minuto 74 por doble amarilla parecía que podía ser el último ingrediente que necesitaba el Real Murcia para conseguir la victoria. Pero ni jugando con uno más casi veinte minutos dio resultado a los murcianistas. Hasta 15 disparos acumularon los granas por uno de La Nucía, sin embargo el gol no llegó y el los granas quedaron condenados a su cuarto empate consecutivo. Un punto insuficiente y que deja otra mala noticia. Los murcianos dormirán después de muchas jornadas fuera del play off. La victoria del Barça B les deja fuera de los cinco primeros. 15.769 espectadores en Nueva Condomina Por otro lado, las gradas de Nueva Condomina vivieron otra gran entrada. Aunque la cifra estuvo muy lejos de los casi 28.000 que acudieron al estadio ante el Barcelona B y pese a que se pensaba que se podrían superar los 20.000, al final fueron 15.769 los espectadores que presenciaron en directo el partido contra La Nucía.