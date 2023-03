La temporada ya va entrando en su tramo más decisivo y el Real Murcia necesita comenzar a sumar de tres en tres para afianzar su posición en el play off y llegar con tranquilidad a la recta final.

El curso en Primera RFEF, al igual que el año pasado, está siendo muy disputado en todas las zonas de la clasificación y hay un alto porcentaje de que las plazas de play off no se resuelvan hasta la última jornada. Es lo que intentará evitar el Real Murcia, que está instalado en las posiciones de privilegio, aunque los perseguidores no aflojan y el corte es muy fino.

Acumula dos empates consecutivos el equipo grana, que tratará de sacarse la espina tras el último partido en casa ante el Barcelona Atlètic en esta jornada visitando al Sabadell (19.00, InSports). El partido ante el filial azulgrana sirvió de homenaje al reciente acuerdo entre Agustín Ramos y Felipe Moreno, con una iniciativa con precios popular que logró prácticamente llenar el campo y vivir un ambiente como hacía años que no se vivía en Nueva Condomina. Sin embargo, no pudieron los granas ofrecer el triunfo a su hinchada, por lo que tratará de hacer bueno ese punto en la Nova Creu Alta, donde le espera un Sabadell en una situación complicada y con necesidad de triunfos.

Los catalanes lograron una importantísima victoria la pasada jornada en un duelo directo ante el Real Unión y salieron del descenso. Sin embargo, están empatados a puntos con los vascos, que entraron en esa posición tras la derrota. Cortaron así una racha de cinco partidos sin vencer y cogen oxígeno para una dura pelea hasta final de temporada para lograr el objetivo de la permanencia.

Aún así, no se fía Mario Simón del Sabadell. «No podemos restarle mérito a un equipo que está luchando por abajo, porque también se encuentra a seis o siete puntos de la parte alta y en un par de partidos puede cambiar su situación. Ahora mismo es muy atrevido decir que un equipo va a estar luchando por ascender o por descender, porque quedan muchos puntos en juego», afirmaba el técnico grana, quien añadió que el Sabadell es «un equipo joven, valiente con el balón y que arriesga», explicaba en la previa del encuentro.

El Real Murcia tratará de asaltar la Nova Creu Alta en un encuentro providencial para sus intereses. No se le está dando nada mal al conjunto grana jugar lejos de Nueva Condomina, pues son el segundo mejor visitante del grupo con 18 puntos repartidos en cinco victorias, tres empates y cinco derrotas. Tan solo el Numancia tiene mejores números a domicilio. Además, los de Mario Simón no pierden como visitante desde el 28 de enero frente a la SD Logroñés. En las dos últimas salidas, los granas han cosechado cuatro de seis puntos, con la victoria ante la UD Logronés y el empate en Calahorra.

A favor del Real Murcia también se encuentra que el Sabadell no es un gran especialista en la Nova Creu Alta. Solamente ha ganado cuatro de los once partidos que ha disputado en su estadio, obteniendo 15 puntos, los mismos que a domicilio.

Para este decisivo encuentro, viaja el Real Murcia con varias bajas. Sergio Aguza no podrá estar al cumplir ciclo de amonestaciones. Tampoco estará Gallego por decisión técnica. Y la más novedosa es la baja de Alfon. El club anunció ayer que no se encontraba en disposición de jugar frente al Sabadell. «El futbolista sufre molestias musculares y queda pendiente de su evolución para su vuelta al trabajo del grupo», informó el club.

El extremo, que había sido titular prácticamente desde su llegada, será una baja sensible para los esquemas de Mario Simón. Sin embargo, su falta brindará una nueva oportunidad de reivindicarse a Loren Burón, relegado al banquillo desde su llegada en el mercado invernal. La presencia del cordobés en el once es más que probable, aunque también recupera Mario Simón a Dani Vega, que se ha perdido los últimos partidos por motivos personales.

Tiene el Real Murcia la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y seguir alentando a la afición murcianista, que ya prepara otro gran recibimiento contra La Nucía en el próximo partido en casa.