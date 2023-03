El central del FC Cartagena, Pedro Alcalá, ha ofrecido sus declaraciones ante los medios del club tras el entrenamiento de esta mañana en una semana en la que su vuelta al once es casi segura con las bajas de Kiko Olivas, por lesión, y Toni Datkovic, por sanción. El zaguero ha afirmado que "se están dando los resultados y el equipo tiene confianza" y desea "que se alargue esta dinámica positiva".

En una valoración del choque frente al Alavés, Alcalá ha destacado el trabajo defensivo del equipo ante uno de los equipos más peligrosos del campeonato. "Fue un partido duro contra un rival que está haciendo las cosas muy bien durante toda la temporada. Hicimos un buen trabajo manteniendo la portería a cero y compitiendo hasta el último minuto, pero eso ya es pasado y ya estamos pensando en el siguiente partido, que también será complicado", ha asegurado.

La Ponferradina visita el Cartagonova este próximo domingo y Pedro tiene clara la receta para la victoria. "Ellos están luchando por el descenso y será un partido muy duro, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo como hasta ahora: competir y no perder la cara en ningún momento", ha reiterado.

El buen momento del equipo se ha visto reflejado en los partidos fuera de casa, especialmente, algo que el de Mazarrón achaca al trabajo de todos. "El año pasado nos costó mucho defensivamente fuera de casa y este año somos más compactos. Trabaja todo el mundo y eso es muy importante para los resultados que se están dando", ha explicado. Unos resultados que regresaron cuando él salió del once, aunque la situación no ha desestabilizado al central. "Ya tengo experiencia y sé que esto va cambiando. He estado unas jornadas sin jugar, pero en Vitoria y Eibar jugué casi todo el partido. Trabajo día a día para estar lo mejor posible cuando el mister me necesite. Son decisiones del entrenador y nosotros nos tenemos que dedicar a entrenar", ha manifestado.

Por último, Pedro no quiere hablar de objetivos a final de temporada y opina que eso fue el lastre del equipo furante su peor momento. "No hay que ponerse metas a largo plazo. Tenemos que ir partido a partido porque mirar más allá ha sido un peso que ha generado nuestra mala racha. Hay que pensar solo en el siguiente partido porque lo demás no es bueno", ha concluido.