La presencia de Carlos Alcaraz Garfia, número 2 del mundo, esta semana en el Abierto de Acapulco, torneo ATP 500, está en el aire después de los problemas físicos que provocaron que concluyera su partido de la final del Open de Río cojeando. En las próximas horas se conocerá si el jugador de El Palmar está en México, aunque parece bastante complicado que finalmente comparezca.

En la rueda de prensa posterior al encuentro que perdió ante Cameron Norrie, el jugador murciano confesó que las molestias que había notado en la pierna derecha son en la misma zona donde se lesionó a primeros de enero. Por culpa de ello no pudo acudir al Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, y tuvo que retrasar su inicio de la temporada 2023 hasta el torneo de Buenos Aries que ganó.

"He sentido dolor en el mismo músculo donde tuve la lesión el mes pasado", dijo Alcaraz, quien se mostró contrariado por este contratiempo: "El calendario es muy exigente. Llevaba quince días jugando al máximo nivel y sin parar ningún día. Jugando partidos como la final ante Norrie salen molestias y te notas cosas", explicó el jugador, quien afirmó que en las próximas horas, tras valorar la situación con su médico, Juanjo Moreno, quien está presente en esta gira, y el fisioterapeuta de su equipo, valorarán si puede o no jugar en Acapulco. Nada más acabar la final de Río afirmó que "ahora mismo no sé si estaré en Acapulco. Es algo que tenemos que evaluar con mi médico y mi fisioterapeuta. Tenemos que ver la gravedad de la lesión en el isquio y ver si puedo jugar en Acapulco sin correr demasiado riesgo, pero tengo muchas ganas de jugar allí y haré todo lo posible para estar en el torneo".

En cualquier caso, el murciano valoró muy positivamente su presencia en los dos torneos sudamericanos que ha disputado en las últimas semanas de cara, sobre todo, a su gran objetivo de esta temporada, que es Roland Garros: "He jugado grandes partidos y a un gran nivel. Me veo bien", afirmó, para añadir que "aún queda mucho tiempo para Roland Garros, pero estos dos torneos me han venido muy bien para coger confianza y ritmo de competición".

Si finalmente pudiera jugar Alcaraz en Acapulco, sería el cabeza de serie número uno en un torneo que ha logrado reunir un cuadro donde el noruego Casper Ruud, finalista el pasado año de Roland Garros, aparece como segundo favorito. También estarán el danés Holger Rune, 10 del mundo, y el estadounidense Taylor Frtiz, cinco. En total, cuatro 'top 10' en otro torneo que se disputa en tierra batida.

Después del sorteo, Alcaraz tendría que debutar en primera ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald, 49 del mundo, al que se ha enfrentado ya en dos ocasiones y en ambas le ha derrotado. La primera fue hace un año en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde el murciano ganó por 6-3 y 6-3. Y la segunda en Cincinnati, con triunfo también para el pupilo de Juan Carlos Ferrero en dos sets (6-3 y 6-2).

Derrotó a Nadal en Australia

McDonald arrancó la temporada 2023 en el ATP 250 de Adelaida, donde cayó en segunda ronda ante Yoshihito Nishioka, la misma donde fue eliminado también en otro torneo de la misma categoría y en idéntico escenario ante Mikael Ymer. En el Australia Open, primer Grand Slam de la temporada, cayó en tercera ronda ante Nishioka después de vencer en la segunda a Rafa Nadal. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde ha disputado varios torneos en las últimas semanas. En Dallas cayó en segunda ronda ante Frances Tiafoe. Y en Delray Beach firmó su mejor resultado hasta ahora al llegar hasta semifinales, donde le cortó el camino a la final Taylor Fritz.

En segunda ronda le tocaría al jugador de El Palmar enfrentarse al ganador del duelo entre el alemán Daniel Altmaier y el estadounidense Brandon Nakashima. En cuartos de final aparecen en el horizonte los estadounidenses Tommy Paul, Marcos Giron y Michael Mmoh, y el ecuatoriano Emilio Gómez. Ya en semifinales podría enfrentarse a Taylor Fritz, John Isner, Denis Shapovalov, Miomir Kecmanovic, Christopher Eubanks, Feliciano López, Yoshihito Nishioka y Frances Tiafoe.