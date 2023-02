El Fútbol Club Cartagena se mide a la Sociedad Deportiva Eibar (18.30, LaLiga Smartbank TV) esta tarde en Ipurúa en un contexto de máxima alerta. Los albinegros no conocen la victoria desde hace ocho jornadas y necesitan ponerle fin a la pesadilla con un triunfo cuanto antes. No lo tendrá fácil el equipo de Luis Carrión ya que su rival, el Eibar, no pierde en casa desde mayo del año pasado, no obstante, la derrota armera en la última jornada genera ciertas dudas al conjunto local a las que se quiere aferrar el cuadro albinegro. Franchu, que provocó su quinta amarilla en el último partido y mantiene la ‘cláusula del miedo’ con el cuadro eibarrés, no estará con el grupo, mientras que David Ferreiro y Darío Poveda son baja por molestias musculares.

No puede esperar más el FC Cartagena para lograr la victoria. Ocho jornadas sin conseguir los tres puntos son demasiadas para un equipo que persigue el play off de ascenso, como se ha confirmado desde todos los estamentos del club durante lo que llevamos de temporada. El conjunto albinegro ha visto cómo su gran rendimiento del primer tramo de temporada ha caído de repente y tiene que cambiar su dinámica si no quiere entrar en el drama del descenso. Villarreal B, Sporting, Racing, Granada, Huesca, Tenerife, Ibiza y Levante han sido los rivales que se han atragantado en cadena y que han generado una situación límite al cuadro del Cartagonova. Aunque no sirvió para ganar, en las dos últimas jornadas cambió sensiblemente el rumbo de un equipo bloqueado. Contra el Ibiza en Can Misses rompió el Cartagena una racha de seis partidos sin marcar con un doblete de Borja Valle como único delantero y frente al Levante realizó un buen partido en líneas generales el equipo de Luis Carrión. No obstante, las sensaciones no dan puntos y en el seno del equipo cartagenero son conscientes de ello. «Tenemos que conseguir un resultado ya. Tenemos que ganar, hacer las cosas bien y confiar en nuestro trabajo. Siendo positivos lo conseguiremos», afirmó el técnico catalán. Por su parte, el cuadro armero llega al partido en buena forma, la que demuestran sus seis victorias y dos empates en los últimos nueve encuentros. Sin embargo, la derrota ante el Alavés en la pasada jornada por 2 a 0 rompió una racha de ocho partidos sin perder y le bajó del segundo puesto. Ahí es donde quiere volver el equipo de Asier Garitano ganando al Cartagena para asegurar su sitio en las plazas de ascenso directo. Fue precisamente el cuadro cartagenero el último que ganó al Eibar hasta la pasada jornada. Remontó el equipo de Carrión el tanto inicial de los armeros con los goles de Sadiku de penalti y Alfredo Ortuño en el tiempo añadido. En ese contexto, Garitano analizó al Cartagena en la rueda de prensa previa alabando su estilo de juego. «Es un equipo que propone, juegan muy bien al fútbol y tienen muy buenos jugadores. El Cartagena no va a venir a Ipurúa a defender y a encerrarse como otros equipos, es un equipo que se vuelca en el ataque y que aprieta mucho arriba, en definitiva, un equipo diferente», expresó. Los albinegros no podrán contar con Franchu, jugador cedido por el Eibar, debido a la cláusula en su contrato de cesión que le impide disputar un partido en contra del equipo que mantiene sus derechos federativos. Inteligentemente, el argentino forzó la quinta amarilla de la temporada frente al Levante protestando al árbitro desde el banquillo para dejar su cuenta a cero. Tampoco estarán con el equipo en Ipurúa David Ferreiro y Darío Poveda, aquejados por molestias musculares. También tendrá dificultades en cuanto a bajas Asier Garitano, sobre todo en defensa, ya que Rober Correa y Tejero no podrán jugar por lesión y a sus ausensicas se suma la de Sergio Álvarez por sanción. Así las cosas, el cuadro local puede formar con Luca Zidane en portería; Venancio, Berrocal, Arbilla e Imanol en línea de cuatro; Pereira y Nolaskoain en el doble pivote; Corpas y Rahmani en los extremos; Muñoz en la media punta y Stoichkov como delantero centro. Por su parte, el Cartagena puede formar con Aarón bajo palos; Calero, Olivas, Datkovic y Martos en defensa; Musto y Pepe en el mediocentro; Ureña y Jairo en los extremos; y De Blasis por detrás de Alfredo Ortuño. El filial recibe al líder, que solo ha perdido un partido El FC Cartagena B recibe esta mañana (12.00 horas) al líder Antequera, un equipo que solo ha perdido un partido en todo el campeonato y que cuenta con una ventaja de 12 puntos sobre el segundo clasificado. Los cartageneristas, después de superar un bache, han vuelto a la buena dinámica, con un triunfo y un empate: «Nosotros volvemos a tener buenas sensaciones y recibimos al líder en un buen momento. Ganarles nos daría una estabilidad emocional importante», dice Pepe Aguilar, entrenador del FC Cartagena B, quien le ha pedido a sus jugadores que «sean valientes» porque «tenemos que hacer un partido perfecto, con un alto porcentaje de acierto en muchas situaciones. No podemos regalar situaciones en las que sabemos que tenemos que mejorar», ha dicho el cántabro.