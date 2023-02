Entró en bloqueo el Fútbol Club Cartagena antes de Navidad y continuó bloqueado con la entrada del nuevo año. Habiéndose certificado la grave crisis del equipo tras seis jornadas sin ganar, Luis Carrión entendió que la dinámica debía cambiar como fuera y probó varios cambios en Ibiza que tampoco terminaron de darle resultado. Agitó la coctelera de nuevo frente al Levante sin lograr ningún efecto y, entre tanto, resaltaron los nombres de dos injustos señalados: Aarón Escandell y Pedro Alcalá. El portero y el central han salido del once en las últimas jornadas después de convertirse en dos de los jugadores más destacados del equipo en lo que va de temporada en una decisión del entrenador difícil de comprender.

La complicada situación del Cartagena ha llevado a Carrión a probar diferentes ideas tratando de regresar a los resultados positivos, pero ninguna ha funcionado. Al inicio de la mala racha que dura ya ocho jornadas, el técnico mantuvo el dibujo con una defensa de cuatro que solo variaba por sanciones o lesiones, un centro del campo inamovible y un ataque bien definido, pero todo ha cambiado en un intento desesperado por ganar. En los dos últimos partidos, el catalán ha variado el sistema y también las piezas que lo componen dejando varios detalles importantes.

Fue en Can Misses donde Carrión cambió su dibujo por primera vez durante la mala racha. Ante el colista, y después de no ganar en los seis encuentros anteriores, el de Barcelona salió con cinco defensas, cuatro jugadores recién llegados y sin delantero centro en una prueba que funcionó solamente durante la primera media hora. No obstante, se notó la desconexión de los Miguelón, Martos, Pêpê y Ureña en su primer partido como titulares y el equipo no carburó en ningún momento, propiciando el empate ‘in extremis’. En una permisiva defensa con Vázquez, Kiko Olivas y Datkovic, sorprendió la ausencia del mazarronero Pedro Alcalá por primera vez desde la primera jornada por decisión técnica.

A tenor de lo ocurrido en las Islas Baleares, Luis regresó a su sistema habitual contra el Levante con línea de cuatro atrás, doble pivote en el centro, dos extremos, un mediapunta y un delantero, pero se repitió la ausencia del defensa mazarronero y se sumó la del guardameta valenciano Aarón Escandell en un extraño movimiento del entrenador en la portería. Portero y central han sido dos fijos en el once además de los jugadores más utilizados por Carrión durante el curso, pero en ellos ha visto el técnico el problema para dejarlos fuera.

Pedro Alcalá lo estaba jugando todo a excepción de la primera jornada y otros tres partidos por sanción cuando llegó el ‘banquillazo’ en Ibiza. En la jornada anterior, frente al Tenerife, el zaguero ya había sido el sacrificado para sumar un efectivo en ataque entrando Ureña en su lugar y tener un descanso en una decisión entendible cuando el equipo iba perdiendo, pero fue el partido en Can Misses el que sorprendió a la parroquia albinegra con su suplencia en favor de Martos, Datkovic, Olivas, Vázquez y Miguelón.

De cinco defensas, Pedro no fue elegido para dar solidez a la zaga y lo mismo sucedió ante el Levante, de nuevo en favor de la titularidad de Iván Martos en la izquierda y Toni Datkovic en el centro. El de Mazarrón es, con dos tantos, el defensa más goleador del equipo y con mayor poderío aéreo que bien le pudo servir al equipo en las dos últimas fechas. Además, es el central con más bloqueos, recuperaciones y despejes del equipo.

El caso de Aarón Escandell fue todavía más llamativo. El valenciano es el mejor portero de LaLiga Smartbank con una media de 3,43 paradas por partido, por encima de todos los demás. Carrión prefirió dar entrada a Marc Martínez con mucho menos rodaje para cambiar la dinámica del equipo en una extraña decisión. Por más que lo intenta, el entrenador no encuentra los motivos de la caída del equipo y los últimos cambios en el once no hacen más que demostrar su desorientación.

El Eibar está invicto en casa y solo ha perdido un partido en la segunda vuelta

Solo hay dos estadios esta temporada en la Liga Smartbank donde nadie ha sido capaz de ganar. Uno es los Nuevos Cármenes, donde el Granada ha sumado 11 victorias y solo ha sufrido dos empates con 26 goles a favor y 2 en contra. El otro es Ipurúa, el estadio que visita este domingo un FC Cartagena que acumula ya ocho jornadas sin conocer la victoria. En el campo eibarrés se han disputado 13 partidos que han acabado con 9 triunfos locales y 4 empates. Solo cinco goles ha recibido el guardameta del Eibar ante su afición.

Sin embargo, en las dos últimas jornadas le han entrado las dudas al conjunto de Gaizka Garitano y ahí es donde tiene que tratar el FC Cartagena de hacer daño. Tras empatar en casa frente al Leganés (0-0), el pasado fin de semana cayó en su visita al Deportivo Alavés (2-0). Por ello ha perdido el liderato que ahora ostenta Las Palmas, aunque con un solo punto más que el Eibar, que tiene 47. Pese a todo, en el cómputo de la segunda vuelta el Eibar ha sumado 10 puntos sobre 15 posibles, guarismos que solo superan Deportivo Alavés y Granada (12), y Levante y UD Las Palmas (11).

El FC Cartagena está en las antípodas. En la segunda vuelta solo ha sumado dos puntos, los mismos que la UD Ibiza y uno más que el Lugo, que es el peor equipo de esta fase del campeonato. Los cartageneristas han pasado de estar en puestos de play off a tener al recién ascendido Albacete, que es sexto, a una diferencia ya de ocho puntos. Y la renta sobre los puestos de descenso se ha reducido considerablemente, puesto que la SD Ponferradina, que es decimonoveno, está ya a siete puntos.

Reaccionar cuanto antes se ha convertido en la misión primordial de un FC Cartagena que tras visitar este domingo al Eibar, recibirá el viernes 17 al Real Oviedo en el Cartagonova y después tendrá que jugar a domicilio contra el Deportivo Alavés el sábado 25 de febrero a las cuatro y cuarto de la tarde. Por tanto, complicado calendario.