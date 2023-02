Lo que tiene el UCAM Murcia CB con la Basketball Champions League comienza a ser algo más que un idilio. El equipo universitario es capaz de transformarse en esta competición, y de mostrarse mucho más feroz que en otras situaciones. Sobre todo cuando juega en el Palacio de los Deportes, donde no ha perdido como local en la competición europea hasta la fecha. Y es que ayer, ante el Bilbao Basket, mandó un nuevo aviso (90-72). Los de Sito Alonso quieren pelear por las dos primeras plazas del ‘Top-16’, que le otorgaría el pase a las eliminatorias, y dejaron claro que su mejor baza es el Palacio de los Deportes. Son conscientes de que pueden sacar tres triunfos ante su público en esta nueva fase de grupos, y anoche pusieron la primera piedra para abrir todas sus opciones en la pelea ante el Lenovo Tenerife, Darüssafaka y el propio Bilbao Basket.

Y es que ante el conjunto bilbaíno recargaron toda su confianza al firmar una brillante primera parte. Desde la defensa, en un primer cuarto en el que tan solo encajó 13 puntos, el equipo murciano fue ganando una inercia positiva en su juego que logró transformar en el marcador. Urban Klavzar y Jordan Davis fueron los descartes de la convocatoria, y el entrenador universitario apostó por Sadiel Rojas para defender a Lud Hankanson con el fin de evitar lo ocurrido hace unas semanas en el encuentro de la Liga Endesa, y David Jelínek para maniatar también a Adam Smith.

El resultado no pudo ser mejor, ya que el UCAM creció desde atrás para acabar arrollando a su rival en una media hora de alto nivel. Los triples de Thad McFadden (17 puntos) para dinamitar el partido en el segundo cuarto le convirtieron en uno de los jugadores del encuentro, pero el nombre más destacado sin duda fue el de Artem Pustovyi. El pívot ucraniano, autor de 23 puntos, con solo un lanzamiento de campo errado, se impuso en las dos pinturas en todo momento y en la fase ofensiva se mostró más cómodo y confiado que nunca desde su llegada al UCAM Murcia. De hecho, incluso se atrevió a lanzar un triple que acabó convirtiendo. Aunque acabó siendo eliminado por faltas.

Y es que las defensas se impusieron a los ataques durante un primer cuarto en el que el UCAM supo entrar mejor al partido. El conjunto universitario logró la primera ventaja con su acierto desde el tiro libre e imponiéndose por dentro ante un Bilbao Basket que entró en bonus por faltas en apenas tres minutos (8-2). Con algo más de acierto, los de Sito Alonso hubieran podido ampliar algo más su renta en este primer cuarto, pero supo contestar a la reacción del equipo bilbaíno con las canastas de Kyser (10-8). Primero con un triple de Jelínek y después, con las rotaciones, con un Artem Pustovyi comenzó a imponer sus centímetros en esta fase del encuentro (20-13).

De hecho, un mate del pívot ucraniano abrió un segundo cuarto que pronto tuvo que parar Jaume Ponsarnau tras un parcial de 4-0 en este arranque (24-13). Casi tres minutos estuvo el Bilbao Basket sin poder anotar una canasta ante la defensa universitaria, pero eso no detuvo a un UCAM que elevó su ventaja hasta los 11 puntos con otra canasta de Pustovyi (30-19). Pudo hacer algo de más daño el conjunto murciano ante un rival que no se encontraba en el partido, aunque al menos logró controlar la distancia en torno a los diez puntos (32-22). Perdonó la primera, pero no la segunda. Porque un brillante triple de McFadden, junto a una entrada de Travis Trice, fue el cóctel para un parcial de 5-0 que permitió ampliar la renta hasta los 16 puntos para los locales, y Ponsarnau tuvo que parar de nuevo el partido (40-24). El UCAM se encontraba con muy cómodo sobre la pista y eso le permitió cargarse de confianza en cada acción, tanto en defensa como en ataque. Y lo mejor es que fue capaz de transformar eso en puntos con un mate de Diop y otros dos espectaculares triples de McFadden para cerrar la primera mitad (48-29).

Un parcial de 5-0 abrió la segunda mitad y sirvió para que el UCAM marcase de nuevo territorio ante una posible reacción del Bilbao Basket, obligado a tener que dar un paso adelante para intentar llevarse el triunfo (53-29). Sin embargo, un triple de Ryan Luther hizo todavía más daño al equipo visitante y poco después, una canasta tras robo de Jelínek, terminó otorgando la máxima ventaja de 29 puntos para los universitarios (62-33). El equipo de Jaume Ponsarnau reaccionó intentando recortar algo la ventaja, aunque el UCAM contaba con un estado de confianza tan alto que Artem Pustovyi se atrevió a lanzar un triple para mantener sus estadísticas sin fallo en tiros de campo (70-43). En el tramo final de este periodo, el equipo murciano aprovechó su inercia para ampliar la renta y ponerle el punto y final a este tercer cuarto (74-47).

El Bilbao Basket trató de aprovechar los últimos diez minutos del encuentro para recortar la ventaja teniendo más en cuenta el ‘basketaverage’ para esa lucha por las primeras dos posciones, que en pelear por la victoria, por lo que no hubo cambios en esta fase con el intercambio de canastas (82-55).

El equipo bilbaíno continuó picando para maquillar la distancia, mientras que Artem Pustovyi, autor de 23 puntos, con solo un tiro de campo errado, se marchó entre aplausos eliminado tras cometer su quinta falta (82-61). Fue entonces cuando Sito Alonso aprovechó el guion del encuentro para dosificar esfuerzos pensando en el encuentro de este sábado ante el Betis, el primero como visitante en la segunda vuelta de la Liga Endesa (18.00 horas, Movistar+), pero también para contar con más frescura en pista y evitar que el Bilbao Basket continuase recortando en el marcador (86-67). Una canasta a la contra de Rati Andronikashvili permitió mantener los 20 puntos de ventaja para el UCAM a menos de un minuto para finalizar el encuentro, pero la renta finalmente se redujo un poco más en los últimos segundos del encuentro (90-72).

Después de su partido en Sevilla, el equipo universitario viajará a Turquía para medirse al Durassafaka en su segunda salida de este ‘Top-16’ de la Champions League tras caer la pasada jornada en casa del Lenovo Tenerife.