Una semana después de su fichaje por el Fútbol Club Cartagena, Darío Poveda fue presentado ayer ante los medios de comunicación de la mano del director deportivo, Manolo Breis, que desveló el gran interés del club por firmar al futbolista desde hace años. «Desde que estábamos en Segunda B, Darío ha sido un jugador que teníamos marcado en rojo como uno de los mejores de la categoría», expresó. Las circunstancias del fútbol han terminado trayendo al futbolista a Cartagena después de una mala primera vuelta con el Ibiza y su primera declaración como albinegro fue para agradecer la confianza del club. «Las palabras de Belmonte me llegan al corazón. Espero devolver en el campo la confianza que el club ha puesto en mí y volver a sentirme bien como futbolista, disfrutar y ser feliz en Cartagena», afirmó.

Darío tuvo un momento para explicar los dos principales motivos que le han hecho decidirse por el Cartagena. El primero tiene que ver con lo estrictamente deportivo y con el fútbol que practica el cuadro de Luis Carrión. «La decisión de venir se basa en el equipo. La forma que tiene de jugar me beneficia y creo que puedo disfrutar. Creo que me puedo acoplar bien por mi estilo de juego y por eso estoy aquí», aseguró. El segundo motivo es más psicológico. «También ayuda el estar cerca de mi familia porque nunca lo he estado y en estos momentos eso me puede venir muy bien», añadió.

Una serie de circunstancias personales y colectivas fueron las culpables de su bajo rendimiento con el Ibiza en la media temporada que ha disputado en la isla, con un único gol en 20 partidos. «El fútbol tiene muchos aspectos y los futbolistas tenemos nuestra vida personal en la que nos suceden cosas que pueden afectar a tu rendimiento. Cuando encajas varias lesiones seguidas es difícil volver al ritmo de competición. Empecé bastante bien, venía de no hacer pretemporada por una operación en verano y eso implica empezar más tarde que los demás. Después tuve un golpe en la espalda que me tuvo un mes fuera y a partir de ahí los cambios de entrenador o circunstancias del fútbol me han llevado a salir», explicó. No obstante, cree que Cartagena es el lugar ideal para «volver a disfrutar».

Para ello trabaja Darío, recuperándose de su última lesión en los isquios. «Me siento muy bien y no tengo ninguna molestia. He encontrado un equipo de trabajo increíble que me está ayudando mucho», manifestó. Aún no sabe si podrá estar este fin de semana, pero tiene claro lo que puede aportar al equipo una vez debute. «Voy muy bien al espacio, soy rápido y me gusta bajar a recibir para combinar. Puedo adaptarme a cualquier posición en el campo. No me describo como un nueve antiguo y puedo dar cosas diferentes al equipo», definió Poveda.

En los últimos años, los números de Darío no han sido los mejores y, a pesar de que el Cartagena necesita sus goles, el punta huye de la presión. «Creo que no hay que poner cifras goleadoras. Ojalá marque once goles porque eso significaría muchas cosas para mí y para el equipo. Mi objetivo es dar lo mejor de mí, trabajar y lo demás vendrá solo», aseguró.

«El estadio me sorprendió»

Por último, el delantero tuvo unas primeras palabras para su nueva afición, a la que conoció por primera vez en el partido de la primera vuelta entre Cartagena e Ibiza que se llevó el cuadro albinegro por dos goles a cero. «El estadio me sorprendió porque nunca había venido. A la gente de aquí le gusta mucho el fútbol y más en un año en el que el equipo está bien. Eso arrastra a la gente a venir y a ayudar y animar. Espero que sea así hasta final de temporada», concluyó el jugador.

Breis asegura «novedades» en el final del mercado

Las últimas horas de la ventana de traspasos prometen ser muy ajetreadas en las oficinas del Cartagonova después de las últimas declaraciones del director deportivo del Fútbol Club Cartagena, Manolo Breis. El tema de la posible salida de Armando Sadiku está más vivo que nunca y el directivo ofreció más detalles sobre el tema mientras defendía la permanencia del jugador en el equipo.

Después de dar la bienvenida a Darío en su presentación, Breis se mostró molesto en su primera intervención sobre el delantero albanés mencionando unas supuestas opiniones irrespetuosas en redes sociales. «He leído muchas cosas en las últimas horas que me parecen muy injustas para Armando», espetó antes de defender su figura. «Es un gran profesional, un ganador, una buena persona y quiere triunfar en el Cartagena, pero si le llegan ofertas es honrado y nos lo transmite», añadió. Breis aseguró que Armando «no se quiere ir, pero si le llega una buena oferta se puede plantear cosas», explicó.

Fue más allá el integrante de la comisión deportiva, que admitió hablar con el delantero casi a diario, y desveló que Sadiku «solo piensa en ganar al Ibiza y ascender con el Cartagena a Primera División porque para eso vino aquí». No obstante, confirmó las ofertas por el jugador y volvió a declarar que Paco Belmonte se encarga de las negociaciones directas. «Tiene ofertas y no sé lo que va a pasar en los próximos días porque ese tema lo lleva directamente el presidente», expresó.

Por último, Breis manifestó que «habrá novedades de aquí al final del mercado si la comisión deportiva es capaz de cerrar lo que tiene entre manos, tanto en llegadas como en salidas». Además del caso Sadiku, la salida en forma de cesión de Alejandro Gómez ‘Neskes’ sigue siendo una prioridad para el club a la vez que la comisión deportiva sigue trabajando en posibles fichajes, por un lado, si se termina marchando Armando, y por otro, un refuerzo en el centro del campo.