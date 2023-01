El 2023 no había empezado de la manera adecuada para el UCAM Murcia. En los dos primeros partidos del año, cosechó dos empates a cero ante un Mar Menor en inferioridad durante una hora y ante un Recreativo que fue superior al cuadro universitario en el BeSoccer La Condomina. No auguraba una reacción que se presuponía que tenía que llegar en algún momento. Pero el fútbol es tan caprichoso, que una victoria puede disimular una temporada mediocre. Y es que, echando la vista atrás, con la victoria conseguida ayer sobre el Sevilla Atlético, los universitarios están inmersos en una dinámica ascendente que les permite estar más cerca que nunca del play off. Ya están tan solo a dos puntos de los puestos que dan derecho a luchar la Primera RFEF.

Todo parecía de color negro antes del encuentro ante el Sevilla. Cero goles en 2023 y dos empates en partidos claves. Pero con la victoria de ayer, el UCAM Murcia encadena cuatro partidos sin conocer la derrota -no pierde desde el 10 de diciembre- y ha conseguido solventar uno de los mayores problemas que tenía en la primera mitad de la temporada: mantener la portería a cero. Era un suplicio para los universitarios tener que defender. Sufría y se partía demasiado rápido, pero si en algo se nota la mejoría del equipo, es que apenas concede ocasiones de gol y ha ganado solidez defensiva. A partir de ahí, crecer con unos cimientos es mucho más sencillo. De hecho, un solo gol le ha bastado para sumar cinco de los últimos nueve puntos. El encuentro ante el Sevilla Atlético era especial por todo lo que precedía al encuentro en clave universitaria. El fallecimiento de José Luis Mendoza, presidente de la entidad, marcó la previa del encuentro y tuvo su homenaje antes del pitido inicial. El partido, invadido por el sentimiento de luto, comenzó frío. Pero poco a poco, el UCAM Murcia fue cogiendo el testigo y el encuentro pronto fue adquiriendo temperatura. La primera parte fue de completo dominio universitario. Los de Jorge Romero fueron mejores que los hispalenses en todas las facetas del juego. Dominaron el esférico, tuvieron más oportunidades, llegaron mejor a las segundas oportunidades y la presión era más ordenada. No compareció el Sevilla Atlético en los primeros 45 minutos y aún así, casi le sale bien el plan de irse con un empate a los vestuarios. Afortunadamente para los universitarios, no fue así, pues Isra Cano hizo en el minuto 42 el gol que desequilibraba la balanza. Aprovechó una conducción de Javi Moreno y entre la inseguridad de los dos centrales del filial, se hizo hueco y definió con la punta de su bota por debajo de las piernas de Alberto Flores. Un gol merecido después de una primera parte de fútbol buena. Pudo haber roto el empate el UCAM Murcia mucho antes. Tuvo dos ocasiones claras. La primera, de Chumbi, que se lió antes de definir cuando ya estaba solo ante el portero. Y la segunda, con un disparo cruzado de Salazar que no encontró portería por centímetros. El Sevilla toma el control Tras una buena primera parte de fútbol, la teoría decía que el UCAM Murcia iba a intentar aumentar la renta ante el colista. Pero en este deporte, la lógica falla en muchas ocasiones. Y aunque el UCAM empezó bien, poco a poco perdió el control de la pelota ante un Sevilla que se fue creciendo poco a poco con la posesión hasta tal punto que se hizo protagonista absoluto. Eso sí, no hizo prácticamente daño a pesar de arrebatar el esférico a los locales. Tan solo tuvo una. Pero muy clara. Fue en el último minuto, pero Pau Torres evitó el empate con una excelsa parada. No pudo crear peligro el UCAM Murcia en los segundos 45 minutos. Perdió el control, pero no el orden. Y eso fue lo que le permitió llevarse tres puntos de oro que le permiten escalar y ponerse a tiro del play off. Debutaron Javi Moreno, Víctor Mena y José Cruz, la última incorporación. El extremo fue el único que fue diferencial, demostrando que ya conoce la casa y no necesita tiempo de adaptación. Ya ha hecho el UCAM varios cambios en su plantilla, pero todavía queda mercado y la puerta sigue abierta hacia una buena oportunidad, pues todavía tiene mucho que mejorar un UCAM que ganó al colista pidiendo la hora. Romero: «El déficit de puntos nos ha condicionado» Jorge Romero valoró de manera positiva la victoria y quiso dedicar el triunfo a José Luis Mendoza. «Quiero dedicar la victoria al presidente y a su familia», comenzó. Sobre el partido, explicó que «en la primera parte hemos tenido el partido donde queríamos, recuperando en campo contrario y dominando. Nos podíamos ir con un resultado más amplio». No se mostró tan contento con su actuación tras el descanso. «En la segunda, no nos hemos encontrado cómodos en la circulación y nos hemos metido más atrás y ha hecho que pensemos más en el resultado que otra cosa por el déficit de puntos que teníamos», explicó. Sobre los debutantes, cree que le darán un plus al equipo. «Llevan poco tiempo y todavía tienen que conocerse, pero sientes mucho empaque con ellos», finalizó.