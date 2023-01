José Luis Acciari, ex del Real Murcia, entre otros equipos, se ha convertido en nuevo entrenador del Lorca Deportiva, de Tercera División. El argentino, tal y como informó este diario, era el favorito para sustituir a Sergio Aracil, quien fue despedido a principios de esta semana por los malos resultados acumulados por el equipo que juega en el Artés Carrasco. Acciari, que la campaña pasada dirigió al Racing Murcia y con anterioridad estuvo en el Guadalajara, no se sentará este domingo en el banquillo en el importante partido que disputará su nuevo equipo frente al Atlético Pulpileño, ya que su ficha aún no ha podido ser diligenciada. El argentino estará en la grada y en su lugar dirigirá el encuentro Jacques Passy, socio de Hugo Issa y que este verano pasado se convirtió en uno de los inversores de la entidad blanquiazul. En el choque que se disputa a partir de las cinco de la tarde, ambos equipos se juegan un puesto en el play off de ascenso. Los almerienses son quintos con 29 puntos, mientras que los lorquinistas son cuartos con 30.