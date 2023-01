El ciclista murciano Luis León Sánchez Gil, que esta temporada vuelve a militar en el Astana, disputará esta semana su primera carrera por etapas de 2023, el Tour Down Under australiano. El muleño de 39 años de edad, que cuenta en su palmarés con 47 victorias, regresa a una carrera en la que ya tiene dos triunfos de etapa, que logró en 2005 y 2010.

Luis León, que también estará el próximo sábado 11 de febrero en la Vuelta a Murcia, que otro año más se disputará en una sola jornada, ya debutó con su nuevo equipo en la clásica Santos Down Under, en la que acabó en el puesto vigésimo séptimo. Tras un curso en el Bahrain, el murciano ha regresado al Astana para cumplir su vigésima campaña como profesional. Con la escuadra de Kazajistán ha firmado por una temporada con opción a otra porque “con 39 años no he tenido ninguna lesión, pero nunca se sabe. En principio hablamos de dos años, pero después acordamos uno más uno por si pasaba algo porque yo no quiero ser ningún lastre. En el momento que no tenga las ganas, sufra alguna lesión o que me voy arrastrando, voy a ser el primero que se quede en casa”, comentó recientemente en una entrevista con La Opinión.

El Tour Down Under, que tras dos años sin celebrarse vuelve a abrir el calendario del circuito World Tour, comienza con un prólogo de 5,5 kilómetros contrarreloj. Después se disputarán cinco etapas. Las dos jornadas más montañosas de esta edición son la de Campbelltown (viernes 20), con el paso por Corkscrew (2,3 km al 9%, rampas de hasta el 24%), y el cierre del Mount Lofty (domingo 22), con más de 3.000 metros de desnivel en solo 112 kilómetros y final, con cinco pasos.

Otros dos murcianos que militan en equipos de la máxima categoría, Rubén Fernández (Cofidis) y José Joaquín Rojas Gil (Movistar), no estarán en la carrera y aún tendrán que esperar para estrenarse en 2023.